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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Stopaj vergisi sorun olmaktan çıkarılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopaj uygulamasının haksız bir düzen olduğunu belirterek bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

09 Haziran 2019 Pazar 11:28
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Stopaj vergisi sorun olmaktan çıkarılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopaj uygulamasının haksız bir düzen olduğunu belirterek bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini söyledi.


Stopaj uygulamasının, vergi yükünü mülk sahibinden alıp başkasına verilmesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Verginin vergisi olan stopaj uygulaması esnafımızın üzerinden kaldırılmalı. Mülk sahibinin ödemesi gereken vergiyi esnafımız ödüyor ve bu da haksız bir düzen oluşturarak esnafımızın kazancından götürüyor” diye konuştu.



“Stopaj uygulaması esnafın sırtına bir yük daha koyuyor”


Stopaj uygulamasının haksız bir düzen olduğunu vurgulayan Palandöken, esnafın kira ödediği dükkânın vergisini ödediğini söyleyerek, “Mülk sahibinin ödemesi gerekirken, kirayı alan değil veren tarafın ödemesi haksız bir düzen oluşturuyor. Stopaj uygulaması esnafımızın sırtındaki birçok yükün yanına yük oluyor. Kira geliri 30 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname veriyor fakat vergi ödemeyerek vergi iadesi alıyor. Ama esnafımız bunu zarar etse dahi ödemek zorunda” şeklinde konuştu.


Palandöken, stopaj ödeyen hiçbir kesimin bu durumdan memnun olmadığını dile getirerek, “Finansal sorunlar, kiralar, sigorta primi derken birçok kalemde ödemesi olan esnafımızın üzerinden stopaj uygulaması kaldırılmalı. Bu esnafımıza bir ayrıcalık değil, hakkını teslim etmek demektir. Yani Stopaj tamamen kaldırılmalı ya da oranı yüzde 5’e düşürülmeli”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:28
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