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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kör bıçak ve sahte kasaplardan uzak durun”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin kör bıçakla kesilmemesi gerektiğini belirterek, “Ham deri sanayimizin ihtiyacının yüzde 20’sini kurban derileri karşılıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:07
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kör bıçak ve sahte kasaplardan uzak durun”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin kör bıçakla kesilmemesi gerektiğini belirterek, “Ham deri sanayimizin ihtiyacının yüzde 20’sini kurban derileri karşılıyor. Bu yüzden vatandaşlarımız kör, kalitesiz, Çin malı bıçaklarla kurbanını kesmemeli, derileri ziyan etmemeli. Derilerin ve kurbanın ziyan olmaması için bununla birlikte sahte kasaplara değil kasap esnafımıza güvenilmeli” dedi.


Deri sanayinin yüzde 80’inin ithal derilerden oluştuğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban derilerinin ekonomimize katkısını hatırlatmak gerekiyor. Her yıl Kurban Bayram’ında ortalama 900 bin büyükbaş ve 2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kesilirken, deri sanayimizin ise 6,5 milyon büyükbaş hayvana ve 60 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyacı oluyor. Yani kurban derileri, deri sanayimizin ihtiyacı olan ham derinin yüzde 20’sini karşılıyor. Dolayısıyla yüzde 80’i ithalattan oluşan bu sektörde kurban derilerinin önemi çok büyük. Deri işletmeleri derileri işleyerek yerli üreticilerimize, onlar da ayakkabı çanta cüzdan gibi ürünler yaparak yabancı ülkelere satıyor. Böylelikle ülkemize ihracatla birlikte döviz girdisi sağlanıyor” şeklinde konuştu.



“Kurban derilerini kör bıçakla ziyan etmeyelim”


Kaliteli ve yerli bıçak kullanımının kurbanı ziyan etmeme konusunda çok önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Kurban derilerinin ekonomimize ve deri sanayimize hiç ziyan olmadan kazandırılması gerekiyor. Bunun için de en önemli noktalardan biri keskin ve kaliteli bıçak kullanılması. Denizli’nin Yatağan Mahallesi, Trabzon’un Sürmene ilçesi gibi ülkemizin birçok noktasında bıçak ustaları ün yapmış, babadan oğula halen bu ününü ve ürün kalitesini koruyor. Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ucuz, kalitesiz, fabrikasyon üretimler yerine yerli ve kaliteli bıçaklarımız tercih edilmeli. Bıçakta kaliteli ve ustalığı el işçiliği kadar hiçbir üretim veremiyor. Bunun yanı sıra bilinçli kesim, serin bir yer olmak kaydıyla saklama koşulları, 2 saat içinde tuzlama yapılması gibi noktalar da kurbanın ve kurban derisinin ziyan olmamasını sağlayacaktır. Ayrıca kendini kasap diye tanıtan sahte kasaplar değil, vergisini veren, işinin ehli olan kasap esnafımız tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:07
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