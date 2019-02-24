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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konut seferberliği başlatılmalı”

İnşaat sektörünün elini taşın altına koyup konut fiyatlarında indirim yapması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsat oluşturmak, eldeki konut stokunu eritmek ve piyasaları harekete geçirmek için inşaat sektörü yeniden canlanmalı.

24 Şubat 2019 Pazar 11:35
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konut seferberliği başlatılmalı”

İnşaat sektörünün elini taşın altına koyup konut fiyatlarında indirim yapması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsat oluşturmak, eldeki konut stokunu eritmek ve piyasaları harekete geçirmek için inşaat sektörü yeniden canlanmalı. Bunun için de bankalarla birlikte inşaat firmalarının yeniden ellerini taşın altına koyup konut fiyatlarında ve faizlerde indirime gitmeleri inşaat sektörü için kaçınılmaz” dedi.


Konut kredi faizlerinin ve mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı vatandaşların ev almaya yanaşmadığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018’in ikinci yarısından itibaren ekonomide yaşanan dalgalanmalar sebebiyle inşaat sektöründe kan kaybı yaşandı. Bu kayıpların önüne geçmek için bazı bankalar konut kredi faizlerinde kısa süreliğine indirime gitmişti. Ancak bu indirimler Haziran ayı itibariyle sona erdi. Konut satışlarında yaşanan durgunluğun önüne geçmek inşaat firmaları fiyat indirimine, bankalar ise konut kredi faizlerinde indirime gitmelidir” diye konuştu.



“Bankalar ve inşaat firmaları konut seferberliği yapmalı”


Konut kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu hatırlatan Palandöken, “2013’ten bu yana 1 milyon 73 bin 204 konut inşaat firmalarının elinde kaldı. Stoktaki konutların satılabilmesi ve vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için bankalar ve inşaat firmaları el birliği yapmalı. Bankaların konutlar için verdiği indirimli krediler tüm konutları kapsamalı. İnşaat firmaları da konut fiyatlarında belli oranlarda indirim yapıp kampanyalar düzenlemeli. İnşaat sektörünün canlanması, beraberinde 155-160 sektörü de hareketlendirecektir. Konutun çevresindeki terzi, berber, manav, kasap, bakkal esnafı gibi, oradan geçen dolmuş, taksi vs. şoför esnafı da olmak üzere herkes kazanıyor. Dolayısıyla ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor. Bu sebeple hem sektörün hem de ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:35
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