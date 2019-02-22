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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kamyoncu esnafı destek bekliyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıldan bu yana maliyetlerinde ciddi bir artış olan kamyoncu, nakliyeci esnafımızın desteğe ihtiyacı var.

22 Şubat 2019 Cuma 10:30
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kamyoncu esnafı destek bekliyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıldan bu yana maliyetlerinde ciddi bir artış olan kamyoncu, nakliyeci esnafımızın desteğe ihtiyacı var. Tarımda, sanayide, balıkçılıkta verilen destekler gibi kamyoncu, nakliyeci esnafımızın da ayakta kalabilmesi için özellikle akaryakıtta destek sağlanmalı” dedi.


Artan maliyetlerle birlikte kamyoncu ve nakliyeci esnafına destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzun zamandır nakliyeci, kamyoncu esnafımız mazot parasına iş yapmak zorunda kaldığı için ayakta durmakta zorlanıyor. Çiftçiye, balıkçıya, sanayiciye ve birçok sektöre destek verildiği gibi kamyoncu ve nakliyeci esnafımıza da destek verilmeli. Kamyoncu esnafımızın maliyetlerinin son dönemde yüksek oranda artması en çok bizim esnafımızın belini büküyor. Bununla birlikte özellikle büyükşehirlerde kamyon ve tırlar için garajların olmaması da büyük eksiklik. Çalışan ve bir arızası olmayan dijital takografların yenileme ücreti de maliyeti artırıyor. Çalışmayan takograf cihazları yenilenmeli ve ücretleri düşük tutulmalı. Çünkü ülkemizde taşımacılığın yüzde 94’ü karayolu ile yapılmaktadır. Maliyet kaleminde en büyük pay akaryakıtın. Bu yüzden ticari akaryakıt başta olmak üzere destek verilmesi kamyoncu ve nakliyeci esnafımıza nefes aldıracaktır” diye konuştu.



“Tır şoförlerine Rusya vizesinin kalkması olumlu bir gelişme”


Tır şoförlerine yönelik Rusya’nın vizeleri kaldırmasının birçok olumlu gelişmeye neden olacağına dikkati çeken Palandöken, "Uluslararası yolcu taşıyan şoförlerimiz, tır şoförlerimiz vizeler konusunda sıkıntı yaşıyor, bu da zaman kayıplarına neden oluyordu. Bu yüzden vizelerin kaldırılması hem turizm açısından hem ticari ilişkiler açısından çok olumlu bir gelişme. En çok da Rusya’ya gidip gelen şoför esnafımız için olumlu. Sebze, meyve, sanayi ürünleri alıp sattığımız en büyük ihracatçılarımızdan birisi olan Rusya ile ilişkilerin daha da sağlamlaşacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:30
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