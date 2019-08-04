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TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnternet alışverişleri AVM’lere güç kaybettiriyor”

İnternet alışverişlerinin AVM’lere büyük oranda güç kaybettirdiğini ve cazibesini yitirdiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnternet alışverişlerinin son dönemde artması ile AVM’ler yüzde 25’e yakın bir müşteri kaybına uğradılar.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:13
TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnternet alışverişleri AVM’lere güç kaybettiriyor”

İnternet alışverişlerinin AVM’lere büyük oranda güç kaybettirdiğini ve cazibesini yitirdiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnternet alışverişlerinin son dönemde artması ile AVM’ler yüzde 25’e yakın bir müşteri kaybına uğradılar. Günümüzde AVM’ler fonksiyonunu yavaş yavaş yitiriyor. Buna rağmen ülkemizde halen yeni AVM’ler plansız bir şekilde çoğalıyor. Her geçen gün yeni bir AVM yapmak akıl karı değil” dedi.


Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internetin birçok sektör gibi AVM’leri de olumsuz etkilediğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnternet alışverişinin pratikliği, çeşitliliği, zaman ve mekandan kazanımı gibi birçok özelliği sayesinde artık AVM’ler eski cazibelerini yitirmeye başladılar. Yatırımcılar her AVM’de ortalama 10 mağazanın son dönemde boş kaldığını, bu da 410 AVM’de 4 bin 100 dükkanın boş olduğu anlamına geliyor. Ülke genelinde 410’u aşkın AVM varken ve bu AVM’ler gittikçe güç kaybediyorken yatırımcıların halen yeni AVM planlaması mantıklı bir karar olmaz. Açılan her yeni AVM, esnaf ve sanatkarlarımıza haksız rekabet oluşturduğu gibi, şehrin ortasında bina yığınlarından başka bir şey oluşturmuyor. Kuralsız bir şekilde açılarak şehrin dokusunu, atmosferini bozuyorlar. Birçok AVM, ziyaretçi sayısının azlığı nedeniyle kapanıyor ve geriye adeta büyük bir beton yığını kalıyor. Bu da milli servetin heba olması anlamına geliyor. Oysa şehirlerimizin AVM’den çok yeşil alanlara ve sosyal tesislere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.



“AVM’lerin açılışlarına kural getirilmeli”


Görsel kirlilik haline gelen AVM’lerin açılışlarına ve işleyişine bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Palandöken, “İçerisinde berberi, markaların kendi terzileri olan, mağaza ve marketlerde A’dan Z’ye tüm ürünlerin satıldığı AVM’ler çevre esnafının ekmeğiyle oynuyor. AVM müşterileri artık ekmeğini bile AVM’nin içindeki marketten alıyor. Hal böyle olunca bakkalından tutun da konfeksiyoncuya, ayakkabıcıya, zücaciyeye varana kadar tüm esnafımıza zarar veriyor. Öte yandan müşteri çekmek için yaptıkları ücretsiz servislerle şoför esnafımızın da müşterisini alıyorlar. Bu çok büyük bir haksız rekabet ortamıdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar haftanın her günü açık kalmaları da cabasıdır. Esnafımızın daha fazla zarar görmesini önlemek için, Avrupa’daki gibi AVM’lerin açılış ve kapanışları kurala bağlı olarak yapılmalı” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:13
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