0553 313 94 23

TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat sektörünün sorunu konut kredi faizleri”

İnşaat sektörünün en büyük sorununun krediler olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem konut stokunun tükenmesi hem de vatandaşın ev sahibi olabilmesi için konut fiyatlarında ve kredi faizlerinde indirime gidilmeli” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:51
TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat sektörünün sorunu konut kredi faizleri”

İnşaat sektörünün en büyük sorununun krediler olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem konut stokunun tükenmesi hem de vatandaşın ev sahibi olabilmesi için konut fiyatlarında ve kredi faizlerinde indirime gidilmeli” dedi.


2018’in ilk çeyreğinden itibaren inşaat sektöründeki büyümenin azaldığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018’in birinci çeyreğinden bu yana inşaat sektöründeki daralma devam ediyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve piyasadaki belirsiz hava yüzünden inşaat sektörü 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 10,9 daraldı. Konut satışları ise 2019 Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 azaldı. Sektördeki bu daralma beraberinde onlarca iş kolunu da etkiliyor. Sektör küçülmeye başladığı halde inşaat firmalarının yaptığı yeni yatırımlar konut stokunu artırdığı gibi biten inşaatların satışını zora sokuyor. Sektörde yaşanan kan kaybının önüne geçmek için konut satışlarındaki KDV oranında indirime gidildi. Bazı bankalar da konut kredilerinde faiz indirimi yaptı. Ancak devlet bankaları ile özel bankalar arasındaki konut kredi faizleri arasında büyük fark var. Özel bankalar konut kredi faizlerinde indirim yapmalı. Konut kredi kampanyaları ise yalnızca anlaşmalı firmalar için değil tüm konutlarda geçerli olmalı. Kampanyalara talep artınca bankaların kredi kullanma şartları ağırlaştırılmamalı” diye konuştu.



“Konuttaki KDV karmaşası son bulmalı”


Konut kredilerindeki faiz oranının mevduat faizlerinin çok üzerinde olmaması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Konut kredisi kullanıldığında satın alınan gayrimenkullere bankalarca ipotek konulduğundan ve gayrimenkul değerinin en fazla yüzde 75’ine kadar kredi verildiğinden dolayı bankaların bu tür kredilerde riski çok düşük. Bu nedenle konut kredilerindeki faiz oranı mevduat faizlerinin çok da üzerinde olmamalıdır. Öte yandan eldeki konut stokunun eritilmesi için yalnızca bankaların faiz indirimi yeterli değil. Konut satışlarındaki KDV indirimi kalıcı hale getirilmeli. Zaten konut ve iş yeri satışlarında o kadar karışık bir KDV uygulaması var ki bu karışıklık hem KDV iadelerine neden oluyor hem de uygulamayı zorlaştırıyor. Sektörde tek bir KDV uygulaması olmalı, o da yüzde 1’in üzerinde olmamalı” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:51
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem görüyor
    1. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    2. Serinlemek için göle giren askerden..
    3. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    4. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    5. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    6. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    7. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    8. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    9. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    10. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    11. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    12. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    13. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    14. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    15. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    16. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    17. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    18. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    19. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    20. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    21. Basra'da petrol şirketine füze..
    22. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    23. Tatil yapmanın 14 faydası
    24. (Özel) Turizm polisi Rus kadın..
    25. İzmir emniyeti harekete geçti! 12..
    26. Atamalar yapboza döndü! Ankara'da..
    27. Yüksekova’da yılan sürüsü
    28. Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya..
    29. Türkiye-Japonya Afrika'da İş Birliği..
    30. Rusya, Kırım’a Su-35S gönderiyor
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz