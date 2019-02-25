0553 313 94 23

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Destekler ücretsiz taşınan yolcu başına verilmeli”

Her halk otobüsçünün taşıdığı ücretsiz yolcu sayısının aynı olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk otobüsçülere verilen ücretsiz yolcu taşıma desteğinin yolcu başına verilmesi gerektiğini belirtti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Destekler ücretsiz taşınan yolcu başına verilmeli”

Her halk otobüsçünün taşıdığı ücretsiz yolcu sayısının aynı olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk otobüsçülere verilen ücretsiz yolcu taşıma desteğinin yolcu başına verilmesi gerektiğini belirtti.


Ücretsiz taşınan yolcular için halk otobüsçülere verilen desteğin yolcu başına olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Öğrenci, engelli, gazi, 65 yaş üstü, basın ve bunun gibi ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için devlet ile halk otobüsçü esnafımız birlikte hizmet sunuyor. Ancak ücretsiz yolcu taşıyan halk otobüsçülerine aylık olarak ödenen destek maalesef adaletsizliğe yol açıyor. Bir semtte bir halk otobüsçünün taşıdığı ücretsiz yolcu sayısı başka bir semtte ya da ilde iki katı olabiliyor. Verilen destek ise aynı olduğu için, bu durum halk otobüsçü esnafımız arasında, dağılımı adaletsiz olan bir destek haline geliyor. Bu hizmette verilen destek yolcu başına olmalı ki adaletsizlikler ortadan kalksın. Her ay taşınan ücretsiz yolcu sayısı raporuyla, destek de bu rapora göre verilmeli. Desteğin artırılması ve yolcu başına olmasıyla hizmette aksamalar meydana gelmez, halk otobüsçünün yükü hafifletilmiş olur” ifadelerini kullandı.


Her halk otobüsçünün taşıdığı yolcu kadar yani hak ettiği desteği alması gerektiğini belirten Palandöken, “Halk otobüsçülere verilen bu destek yolcu başına verilirse herkes taşıdığı yolcu kadar ücret alır, yani herkes hak ettiği desteği almış olur. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması, artan maliyetler nedeniyle de çok önemli. Çünkü akaryakıt başta olmak üzere lastik, tamir, yedek parça gibi birçok kalemde maliyetlerde yüzde 50’ye yakın artış oldu. Maliyet artışları esnafın zaten belini büküyor. Bu sebeple bu adaletsizliğin düzelmesinin yanında ticari akaryakıt, KDV muafiyeti gibi destekler de verilmeli” açıklamasını yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lüleburgaz’da "Vergi Haftası" etkinlikleri
    1. Lüleburgaz’da "Vergi Haftası"..
    2. Bakan Kasapoğlu’ndan sürpriz öğrenci..
    3. Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı
    4. Şişli Beledyesi’nde maaşlarını..
    5. Lüleburgaz beyaza büründü
    6. Çanakkale’de ekiplerin kar mücadelesi..
    7. Bisiklet üstünde nöbet geçirdi, ilk..
    8. Mahmut Arslan güven tazeledi
    9. Şıktaşlı’dan Kulalı şoförlere söz
    10. Akdağ’da kartpostallık kar manzarası
    11. Ak Partili adayın turizm hedefi
    12. TED Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü
    13. Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla..
    14. FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!
    15. Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi..
    16. Yerli sportif uçak motoru prototipi..
    17. (Özel) 3 buçuk aylıkken Skolyoz..
    18. Kilis’te TFF C antrenörlük kursu..
    19. Yaşar, Batıkent Meydan Seçim İletişim..
    20. Kılıçdaroğlu'nun Venezuela yorumu
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek