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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı”

Çırakların çıraklık süresince verdiği emeklerin emekliliklerine yansıtılması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mesleki eğitim ülkemizin iç piyasada duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayan, ekonomi kalkınma içerisinde en önemli basamak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı”

Çırakların çıraklık süresince verdiği emeklerin emekliliklerine yansıtılması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mesleki eğitim ülkemizin iç piyasada duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayan, ekonomi kalkınma içerisinde en önemli basamak. Bu yüzden mesleki eğitim alan çırakların sigorta başlangıcı çıraklık döneminden itibaren başlamalı ve bu dönemdeki emekleri emekliliklerine yansıtılmalı” dedi.


Mesleki ve teknik eğitimin ekonomik kalkınma için en önemli basamak olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin temel yapı taşı esnaf ve sanatkârımızın da ekonomik kalkınmanın da en önemli unsuru mesleki ve teknik eğitimdir. İç piyasada gerekli olan ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma için ara eleman açığını mesleki ve teknik eğitim kapatır. Devletin de katkılarıyla mesleki ve teknik eğitimin önemi her geçen gün daha da fark ediliyor. 2007’de 187 bin 927 olan çırak sayısı her yıl azalarak 2016 yılında 74 bin 203’e düşmüştü fakat çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla bu sayı 2017’de 133 bin 450’ye çıktı. Böylelikle çırak sayısının artması beklenirken geçtiğimiz yıl bu sayı 119 bine kadar düştü. Buradan anlamamız gereken şey, zorunlu olduğu halde sayılarda düşüş var ise gençlerimizi yönlendirmemiz gerektiğidir. Esnaf ve sanatkârlarımızın mesleklerinin devamı için de ekonomimiz için de çırak olmak, meslek edinmek ve bunu devam ettirmek çok önemli” şeklinde konuştu.



"Çıraklık süresi sigorta başlangıcı olmalı”


Çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçlarının eğitim dönemi itibariyle başlaması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Meslek liselerinde yapılan staj ve işin öğrenildiği çıraklık eğitim dönemi emeklilikte geçerli olmuyor. Mesleki ve teknik eğitimde alınan eğitim, verilen emek asla yadsınamaz. Çırakların emeklerinin değerinin karşılığı da verilmeli. Çırakların sigorta başlangıcı çıraklık dönemi itibari ile başlamalı. 1 milyon civarında bu emeğin karşılığını bekleyen vatandaşımız var. Nitelikli eleman yetiştirilmesi ve ekonomimiz için çıraklık dönemi çok önemli. Onların haklarının tam teslim edilmesi de aynı derecede öneme sahip. Çıraklık döneminin sigorta başlangıcı sayılması mesleki eğitimi daha cazip hale getirecektir. Bu da çırak sayısında artışı sağlayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
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