TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çiçek Taksi’nin Kazım’ını kaybettik” TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin’in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin’in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir döneme damgasını vuran Çiçek Taksi dizindeki rolü ile taksici esnafımızın başarılı bir şekilde tanıtımına katkı sağlayan usta oyuncunun ölüm haberi hepimizi derinden üzdü. Televizyon dizilerindeki rolleri ile tanınan Yesin, oynadığı dizilerle yıllarca evlerimize konuk olmuştu. Başarılı oyuncuya Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

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