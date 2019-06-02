0553 313 94 23

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Aile besiciliğine daha fazla önem verilmeli”

Vatandaşların köylere üretim yapmak için değil de daha çok tatil için gittiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Meralarımız yıldan yıla azalıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 11:05
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Aile besiciliğine daha fazla önem verilmeli”

Vatandaşların köylere üretim yapmak için değil de daha çok tatil için gittiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Meralarımız yıldan yıla azalıyor. Son 10 yılda köy nüfusu yüzde 71,4, tarım alanları yüzde 5, ekili alanlar ise yüzde 6 azaldı. Üretimi, tarım ve hayvancılığı meslek haline getirmiş ve bunu sürdüren vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme desteği gibi destekler artmalı. Bu durum uzun vadede hem et fiyatlarını düşürür hem de ithalatı azaltır” dedi.


Hayvancılığın gelişmesi için kullanılmayan meraların kullanıma açılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz. Artık vatandaşlar köylere çoğunlukla tatil için, dinlenmek için gidiyor. Üretim yapmak için gidenlerin sayısı oldukça azalıyor. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli. Köyde tatille birlikte üretim de yapılması için yeni kapsamlı teşvikler sağlanmalı. 11 milyon hektar içerisinde kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Bununla birlikte köye dönüş projelerinde yaş sınırı kaldırılmalı ki nüfusu azalan köylere vatandaşlar hem yerleşsin hem de üretim yapsın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:05
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker konseri ile devam etti
    1. Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker..
    2. Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi'..
    3. Irak'ta bir DEAŞ'lı Fransız'a daha..
    4. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    5. Bir ayet... Bir hadis...
    6. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    7. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da..
    9. Müslümanın hali
    10. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    11. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    12. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    13. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    14. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    15. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    16. Avrupa Kürek Şampiyonası
    17. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    18. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    19. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    20. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür