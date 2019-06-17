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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Afetten zarar gören esnaf ve çiftçinin yaraları sarılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Afetten zarar gören esnaf ve çiftçinin yaraları sarılmalı” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:16
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Afetten zarar gören esnaf ve çiftçinin yaraları sarılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Afetten zarar gören esnaf ve çiftçinin yaraları sarılmalı” dedi.


Yaşanan doğal afetlerden zarar gören esnaf ve çiftçinin yaralarının sarılmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen yağmur, dolu, sel ve hortum felaketleri, çok sayıda esnafımızı ve çiftçiyi zarara uğrattı. Doğal afetlerden zarar gören esnaf ve çiftçinin ödeyemediği kredi borçlarında faizsiz yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Gecikmiş sigorta prim borçları ile vergi borçlarında ise erteleme yapılmalı” diye konuştu.


“Esnafımız doğal afetlerle baş edecek güçte değil”


Doğal afetlerden büyük zarar gören ve borcu olan esnaf ile çiftçinin ekonomik yönden kolaylık beklediğini söyleyen Palandöken, “Son günlerde yaşanan yağmur, dolu ve sel felaketlerinden dolayı iş yeri hasar gören esnafımız ile ürünleri zayi olan çiftçiler büyük bir sıkıntı yaşıyor. Esnaf ve sanatkarların ekmek teknesini çalışır hale getirebilmesi, çiftçilerin ise yeniden üretime başlayabilmesi için kolaylık tanınmalı. Ekonomik dalgalanma sebebiyle istediği verimi elde edemeyenesnafı bir de doğal afetlerin verdiği zararla baş edecek güçte değil. Belediyeler ve Valiliklerce yapılan incelemeler sonucu afetten zarar gördüğü tespit edilen esnafın ödeyemediği kredi borçlarında acilen bir kolaylık sağlanmalı.Öte yandan gecikmiş SSK ve Bağ-kur prim borçları ile vergi borçlarında erteleme yapılmalı” şeklinde konuştu.


“Ülkemizdeki iş yerlerinin yarısı sigortasız”


İleride yaşanabilecek doğal afetlere karşı ise sigorta yaptırılarak önlem alınması gerektiğine işaret eden Palandöken, “İklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler, esnafımızın yıllarca verdiği emeği bir anda heba ediyor. Uzmanlara göre, tüm dünyada doğal afet yaşanma riski artarken bu afetlerin yol açtığı maddi ve manevi zararların boyutu yükseliyor. Ancak buna rağmen ülkemizdeki iş yerlerinin yarısı maalesef sigortasız. Esnaf ve sanatkarlarımız, ileride yaşanması muhtemel doğal afetlerden zarar görmemek için mutlaka iş yeri sigortası yaptırmalı. Sigorta bilincinin artması, hem esnafın geleceği hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Sonradan keşke dememek için, yaşanacak doğal afetler için şimdiden sigorta önlemi alınmalı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:16
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