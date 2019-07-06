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TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ekonomiden olumsuz yönde etkilendiğini belirterek esnafın sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ekonomiden olumsuz yönde etkilendiğini belirterek esnafın sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Esnafın ekonomik dalgalanmalardan olumsuz yönde en çok etkilenen kesim olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız az sermayesi ve her geçen gün çevresinde yükselen AVM ve zincir marketlerle baş etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ekonomik dalgalanmadan da en çok olumsuz etkilenen kesim oluyor. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da cansuyu kredisi verilmeli” diye konuştu.



“Sıfır faizli cansuyu kredisi en son 10 yıl önce verilmişti”


Esnafa nefes aldıran sıfır faizli cansuyu kredisinin en son 10 yıl önce verildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2 milyon esnaf ve sanatkârımız ekonominin can damarı olarak ekonomideki dalgalanmalardan en çabuk ve en çok etkilenen kesim oluyor. Elektrik, su, doğalgaz faturalarında esnafa özel bir tarife olmaması, birçok kalemde ödenen vergiler, çevresinde yan yana açılan zincir marketler gibi birçok nedenle baş etmeye çalışıyor. Bunlarla birlikte halen veresiye defteri de kullanan birçok esnafımız var. Dolayısıyla nakit sıkıntısı, gün sonunda elde etmesi gereken kazancı sağlayamıyorlar. Bu da esnafa ekonomik bir dalgalanmada olumsuz etkinin direkt yansımasına neden oluyor. Bununla birlikte gelişen teknolojik büyümeye de ayak uydurmakta zorluk çekiyorlar. Tüm bu sorunlarla baş etmeye çalışırken özellikle şu dönemde bir cansuyu kredisi esnafı büyük oranda rahatlatır. Sıfır faizli ve uzun vadeli cansuyu kredisi en son 2008 yılında verilmişti. Yine devletimiz ve bankalar bu çağrıya kulak vermeli ve anayasamızda da olduğu gibi esnafı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı” şeklinde konuştu.


“Esnafı krediye ulaşmak için kara liste sorunu da çözülmeli”


Esnafın krediye yönelik sorunlarından birisinin de kara liste olduğunu vurgulayan Palandöken, “Esnaf krediye kolayca ulaşamıyor çünkü bunun en önemli nedeni kara liste. Her fırsatta dile getirdiğimiz sicil affının uygulanması ile kredi imkânlarından faydalanan esnaf kendisi rahat ettiğinde ekonomi de vatandaş da rahat eder. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı yasası çıkartılmalı. Çünkü mali sicilinden dolayı, borcu olmayan esnafın kredi imkânlarından yararlanamaması haksızlık. 2019 yılı içinde hızla toparlanmaya çalışan ekonomimizin esnafın da büyümesine ihtiyacı var. Bu kredilerde 280 bini aşkın kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının bu kalkınmaya çok büyük faydası olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
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