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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "7 ayda 135 bin 964 iş yeri açıldı”

Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 776 bin 51 olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "7 ayda 135 bin 964 iş yeri açıldı” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 10:32
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "7 ayda 135 bin 964 iş yeri açıldı”

Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 776 bin 51 olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "7 ayda 135 bin 964 iş yeri açıldı” dedi.


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın 7 aylık döneminde esnaf ve sanatkar sayısı 22 bin 838 artarak 1 milyon 776 bin 51 oldu. Türkiye genelinde bu esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 911 bin 773 iş yeri var” dedi.



"İlk 7 ayda iş yeri sayısı ise 25 bin 46 arttı”


Yılın ilk 7 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın ilk 7 ayında 135 bin 964 iş yeri açılırken 61 bin 390 iş yeri kapandı. Bu dönemde 49 bin 528 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 25 bin 46 arttı” diye konuştu.



“Geçen yıla göre iş yeri açılışlarında azalma var”


Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl iş yeri açılışlarının yüzde 6,2 azaldığına dikkati çeken Palandöken, “Geçen yılın aynı döneminde 144 bin 981 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 9 bin 17 azalarak 135 bin 964 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 azaldı” şeklinde konuştu.



“İlk 7 ayda İzmir’deki iş yeri sayısı 2 bin 913 arttı”


Yılın 7 aylık döneminde iş yeri artışının en çok İzmir’de olduğunu kaydeden Palandöken, “İş yeri açan esnaf ve sanatkarlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İzmir’de gerçekleşti. İlk 7 ayda İzmir’de iş yeri sayısı 2 bin 913 arttı. İzmir’in ardından İstanbul’da iş yeri sayısı 2 bin 882, Antalya’da 2 bin 754, Bursa’da bin 550 ve Muğla’da bin 465 arttı. Öte yandan 7 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 311 ile Yozgat, 231 ile Ordu, 226 ile Malatya, 201 ile Çorum ve 164 ile Mardin oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:32
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