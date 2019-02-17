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TESK Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar POS komisyon oranını düşürmeli"

Bankaların POS cihazı komisyon oranlarının yüksek olmasıyla esnafın kazancına ortak olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın birçok gideri ve kesintisi varken bankalar yüksek POS cihazı komisyon oranlarıyla bu giderlere ortak oluyor.

17 Şubat 2019 Pazar 11:11
TESK Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar POS komisyon oranını düşürmeli"

Bankaların POS cihazı komisyon oranlarının yüksek olmasıyla esnafın kazancına ortak olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın birçok gideri ve kesintisi varken bankalar yüksek POS cihazı komisyon oranlarıyla bu giderlere ortak oluyor. Diğer devlet bankaları da POS komisyonlarını Ziraat Bankası’nın belirlediği seviyeye düşürmeli. Böylelikle bu alanda rekabet artacağından özel bankalar da komisyon oranlarını düşürmek zorunda kalacaktır. Esnafımız bankaların komisyon oranlarını çok iyi takip etmeli. Artık yeni nesil POS cihazları, banka seçimini çok kolaylaştırıyor. Bu nedenle esnaf en düşük komisyon oranı olan bankaları tercih etmeli” dedi.


Ziraat Bankası’nın aldığı düşük komisyon oranı kararını diğer bankaların da örnek alması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız faturalar, kira, stopaj, diğer vergiler, banka kesintileri derken birçok gideri ile boğuşuyor. Buna bankaların POS cihazlarından aldığı komisyon oranı da ekleniyor. Merkez Bankası’nın belirlediği kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,02 olmasına rağmen, en düşüğü yüzde 1.10’dan başlayan komisyon oranları kimi bankalarda ciro ve taahhüt süresine göre yüzde 5.20’ye kadar çıkıyor. Ziraat Bankası bu oranı kredi kartlarında yüzde 0.85’e, banka kartlarında yüzde sıfıra kadar düşüreceğini açıkladı. Bu kararın diğer devlet bankalarına da örnek olmasını diliyoruz. Bu durumda rekabet artacağından özel bankalar da komisyon oranlarını düşürmek zorunda kalacak. Bu kararla birlikte POS cihazı komisyon oranlarının düşmesi, esnaf ve sanatkarı rahatlatacak, hatta fiyatlarda indirimleri de sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.



"Esnaf kadar vatandaş da etkileniyor"


POS cihazı komisyon oranlarından esnafla birlikte vatandaşın da etkilendiğini hatırlatan Palandöken, “Bazı bankaların POS cihazı komisyon oranlarını bu kadar yüksek oranlarda alması esnafı, cihazı kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda bırakabiliyor. Çünkü bu cihazların komisyonun dışında, bakımı yenilenmesi gibi farklı masrafları da var. Esnaf ve sanatkarın nakit çalışmak zorunda kalması demek müşterisini de kaybetmesi demektir. Kredi kartı veya banka kartı kullanımı her geçen yıl artıyor. Vatandaş kart kullanamayacağı yerden alışveriş yapmaktan vazgeçer. Bununla birlikte komisyon oranı yükseldikçe kazanç azalacağından, bu durum fiyatlara da yansır. Yani bu oranlarda esnaf kadar vatandaş da etkileniyor. Komisyon oranlarının düşmesi esnaf ve sanatkarımızla birlikte başta akaryakıt sektörü gibi birçok sektörü de rahatlatacaktır. Bankalar zaten kredi kartı ve banka kartlarının faiz ve komisyon oranlarıyla birlikte birçok banka işleminden de kesintiler yapıp ücret alıyor. Artık işletmelerin de vatandaşın da omzuna yük olmaktan vazgeçmeliler” mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:11
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