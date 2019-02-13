0553 313 94 23

TESK Başkanı Palandöken: "Tanzim satışın esnafla ilişiği yok"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu işlerin esnaf ve sanatkarla alakası ilişiği yok.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
TESK Başkanı Palandöken: "Tanzim satışın esnafla ilişiği yok"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu işlerin esnaf ve sanatkarla alakası ilişiği yok. Bu işlerin ’nasıl yaptınız bu stokçuluğu, depoculuğu’ ile ilişiği var. Biz bunu üstümüze zaten almıyoruz. Bugüne kadar esnaf ve sanatkar yoklukta da bollukta da üretimin tüketiciye ulaştırılması noktasında birlikte hareket eden insanlar" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla "Türkiye Esnaf Buluşması" düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kur dalgalanmasının spekülatif, ülkenin üzerinde oynanılan bir oyun olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oyunu bozduğunu ifade etti. Doların şuan 5 TL seviyelerinde olduğunu belirten Palandöken, "bana inanıp bozanlar çok para kazandı, inanmayanların da elinde kaldı" diyerek spekülatif ve stokçuların kendilerinden olmadığını söyledi.



"Biz bunu üstümüze zaten almıyoruz"


Pazartesiden itibaren hayata geçirilen "Halk Sebze" tanzim satış noktalarına değinen Palandöken, esnaf ve sanatkarların etkileneceği ifadelerine ilişkin, "Bu işlerin esnaf ve sanatkarla alakası ilişiği yok. Bu işlerin ’nasıl yaptınız bu stokçuluğu, depoculuğu’ ile ilişiği var. Biz bunu üstümüze zaten almıyoruz. Bugüne kadar esnaf ve sanatkar yoklukta da bollukta da üretimin tüketiciye ulaştırılması noktasında birlikte hareket eden insanlar" şeklinde konuştu.


Palandöken, esnaf ve sanatkarların sıkıntısının kuralsız ticaret yapılması olduğunu vurguladı. Palandöken kuralsızlığın esnaf ve sanatkarları buhrana soktuğunu ve çalışma hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
  1. sanat
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
    1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    10. EYOF 2019
    11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    20. Paris'teki gösteride polisi döven..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir