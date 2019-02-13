TESK Başkanı Palandöken: "Tanzim satışın esnafla ilişiği yok"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu işlerin esnaf ve sanatkarla alakası ilişiği yok. Bu işlerin ’nasıl yaptınız bu stokçuluğu, depoculuğu’ ile ilişiği var. Biz bunu üstümüze zaten almıyoruz. Bugüne kadar esnaf ve sanatkar yoklukta da bollukta da üretimin tüketiciye ulaştırılması noktasında birlikte hareket eden insanlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla "Türkiye Esnaf Buluşması" düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kur dalgalanmasının spekülatif, ülkenin üzerinde oynanılan bir oyun olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oyunu bozduğunu ifade etti. Doların şuan 5 TL seviyelerinde olduğunu belirten Palandöken, "bana inanıp bozanlar çok para kazandı, inanmayanların da elinde kaldı" diyerek spekülatif ve stokçuların kendilerinden olmadığını söyledi.

"Biz bunu üstümüze zaten almıyoruz"

Pazartesiden itibaren hayata geçirilen "Halk Sebze" tanzim satış noktalarına değinen Palandöken, esnaf ve sanatkarların etkileneceği ifadelerine ilişkin, "Bu işlerin esnaf ve sanatkarla alakası ilişiği yok. Bu işlerin ’nasıl yaptınız bu stokçuluğu, depoculuğu’ ile ilişiği var. Biz bunu üstümüze zaten almıyoruz. Bugüne kadar esnaf ve sanatkar yoklukta da bollukta da üretimin tüketiciye ulaştırılması noktasında birlikte hareket eden insanlar" şeklinde konuştu.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların sıkıntısının kuralsız ticaret yapılması olduğunu vurguladı. Palandöken kuralsızlığın esnaf ve sanatkarları buhrana soktuğunu ve çalışma hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti.