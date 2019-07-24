0553 313 94 23

TESK Başkanı Palandöken: “Kurban kesim hizmetleri geliştirilmeli”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı’yla ilgili yerel yönetimleri uyararak sıcak havalarda yapılacak kesimler için uygun şartlarda kesimhaneler olması gerektiğini söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
TESK Başkanı Palandöken: “Kurban kesim hizmetleri geliştirilmeli”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı’yla ilgili yerel yönetimleri uyararak sıcak havalarda yapılacak kesimler için uygun şartlarda kesimhaneler olması gerektiğini söyledi.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tüm yerel yönetimlerin üzerine düşeni yaparak vatandaşların geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz önemli günlerden olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıklarını almaya başladı. Ancak özellikle büyükşehirlerdeki modern kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılayamıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte kurban kesim alanlarının kapasitesi ihtiyacın altında kalıyor. Son yıllarda Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte sıcak havalarda kurban kesimi güçleşiyor. Yerel yönetimler, soğuk hava deposu olan modern ve hijyenik kurban kesim alanlarını geliştirmek için şimdiden çalışmalar yapmalı” dedi.



“3 milyonun üzerinde kurban kesilmesi bekleniyor”


Yerel yönetimleri Kurban Bayramı öncesinde modern ve hijyenik kurban kesim alanları için uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TÜİK’in geçtiğimiz yıl sonu verilerine göre ülkemizde büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 221 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 46 milyon 117 bin oldu. Geçen yılki Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş ve 2 milyonu aşkın küçükbaş hayvan kesildiği bildirildi. Bu yıl da büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere toplamda 3 - 3 buçuk milyona yakın kurbanın kesilmesi bekleniyor. Ancak çoğu büyükşehirde kurulan kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılamıyor. Yazın sıcak havalara denk gelen Kurban Bayramlarında kurban kesimi, deri yüzme ve etlerin parçalanıp saklanması zorlaşıyor. Bu yüzden sıcak havalarda yerel yönetimlerin modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının kapasitesini artırması çok önemli. İşin ehli olmayanlar tarafından yapılan kurban kesimleri sağlıksız olduğu gibi çevrede görüntü kirliliği oluşturuyor. Bunu önlemek için soğuk hava deposuna sahip, lavabo, tuvalet, kantin, dinlenme alanları gibi sosyal alanları olan modern ve hijyenik kesim alanları artırılmalı” diye konuştu.



“Modern kesim alanlarında kurbanlıklar hijyen olmalı”


Hızla gelişen ve büyüyen kentlerde modern donanıma sahip kurban kesim alanlarında kurbanlık hisselerinin de sağlıklı ve hakkaniyetli bir şekilde pay edilmesi gerektiğine değinen Palandöken, “Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda vatandaş için Kurban Bayramı eziyete dönüştü. Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için modern kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıklar kişi sayısına göre pay edilmeli. Kurbanlıkların doğru şartlarda taşınabilmesi için kesim alanlarına getirirken ücretsiz servis hizmeti verilmeli. Yerel yönetimlerin yanı sıra Et ve Balık Kurumu da kurbanlık kesimi için görev üstlenip profesyonel olarak vatandaşlara yardımcı olup hayvanlar zayi olmamalı” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    1. Bulgaristan'ı da korku sardı!..
    2. İlk defa bölgesel yeme-içme ve..
    3. Tekstil mühendisliği seçene asgari..
    4. İbi ve Tosi Samsun’da
    5. Netflix İslamofobiyi körüklüyor
    6. Yardıma muhtaç aile için tavla..
    7. Döviz kurları
    8. KMÜ resim bölümü ilk öğrencilerini..
    9. Sekmen: “Bu milletin davası vatanı..
    10. Başkan Kalaycı, belediye çalışmalarını..
    11. Ankara’da FETÖ/PDY üyesi oldukları..
    12. AK Parti il yönetimi Başkan Altın’ı..
    13. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    14. MEB'den kitap okuyan öğrencilere..
    15. TESK Başkanı Palandöken: “Kurban kesim..
    16. Üniversite adaylarının tercih heyecanı..
    17. Çin'de heyelan: 11 ölü
    18. Vali Deniz misafirlerini ağırladı
    19. TEM’de can pazarı: 1 ölü, 10 yaralı
    20. İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüşecek
    21. Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti..
    22. Japonya’da 2020 Olimpiyatları için..
    23. Nevşehir kalesi ve yeraltı şehrinin..
    24. Endüstri, geleceğin mesleği '3D'..
    25. Hüseyin Akay: “Halkın haber alma ve..
    26. Vali Günaydın:”Toplumu objektif olarak..
    27. Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede..
    28. Hollanda’da yaşayan çift, hayallerine..
    29. (Özel) Kavurucu yaz sıcağında ‘karlı..
    30. Daimler ve Bosch’un 'otomatik vale..
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS