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TESK Başkanı Palandöken: “Bayramları önemli bir fırsat olarak görmeli ve iyi değerlendirmeliyiz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal hayatımızda çok önemli bir yeri olan bayramlar mutluluğun, huzurun ve coşkunun paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerdir.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:02
TESK Başkanı Palandöken: “Bayramları önemli bir fırsat olarak görmeli ve iyi değerlendirmeliyiz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal hayatımızda çok önemli bir yeri olan bayramlar mutluluğun, huzurun ve coşkunun paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bayramları önemli bir fırsat olarak görmeli ve iyi değerlendirmeliyiz” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında önemli bir vesile olduğunu dile getirdi. Palandöken, “Ramazan ayı boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hep birlikte yaşadık. Nefislerin terbiye edildiği bu mübarek ayda dostlarımızla, komşularımızla ve tüm ihtiyaç sahipleriyle aynı sofraya oturup ekmeğimizi bölüştük. Nihayet bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal hayatımızda çok önemli bir yeri olan bayramlar mutluluğun, huzurun ve coşkunun paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bayramları önemli bir fırsat olarak görmeli ve iyi değerlendirmeliyiz. Bu Ramazan Bayramı’nın da eş dost ziyaretlerinin yapıldığı, ellerin öpüldüğü, çocukların şeker topladığı ve en önemlisi de küslerin barıştığı bir bayram olmasını temenni ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız için ise bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk esnaf ve sanatkarlar camiası adına Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:02
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