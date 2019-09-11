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TESK Başkanı Palandöken: “Bayilerimizin kâr oranları eski haline gelmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her şeye zam yapılırken esnafımızın komisyon oranlarının düşürülmesi etik değil.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:10
TESK Başkanı Palandöken: “Bayilerimizin kâr oranları eski haline gelmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her şeye zam yapılırken esnafımızın komisyon oranlarının düşürülmesi etik değil. Bu kabul edilemez. İnternet üzerinden oynandığı için iddia bayilerinin gelirlerinin nerede ise yüzde 30-40 oranında düştüğü açık iken, şimdi bir de komisyonların düşürülmesi etik değil. Bir başka önemli konu ise makine ve bayilik teminatları için dolar üzerinden alınan ve sonradan TL’ye çevrilen teminatlardan doğacak olan zararlar karşılanmalı. Bulunacak çözüm esnafımızı rahatlatacaktır” dedi.


Şubat ayında gerçekleştirilen iddia ihalesinden sonra Ağustos ayı itibari ile özel sektöre geçiş yapıldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Canlı bahsin de yer aldığı yeni sistemin uygulanmaya başlanması ile kazançlarının artmasını bekleyen esnaf ilk faturalarını ellerine aldıklarında şok yaşadı. ‘İddianın sabit bayilere ciro üzerinden verdiği yüzde 7’lik komisyon yüzde 4,2’ye indirildi ve bu da esnafımızı olumsuz etkiledi. Çünkü bayilerimizin gelirleri internet üzerinden oynanan oyunlar nedeniyle yüzde 30-40 oranında düşmüşken bir de komisyonların aşağı çekilmesi bu kesimimizi ayakta duramayacak duruma getirdi. Umarız bu durum kısa sürede çözülür ve eski oranlara geri dönülür. Bu komisyon oranları ile bayilerimizin giderlerini dahi karşılama imkânları yok” diye konuştu.



“Çifte standartlara çözüm bulunmalı”


Bayilik teminatının dolardan TL’ye geçişte ortaya çıkacak zarar için çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Dolarda dalgalanma yaşandığı dönemde 13 bin dolar olan bayilik teminatı 65 bin TL’ye çevrildi. Ancak nakit olarak bayilerden alınan 65 bin lira 5-10 yıl sonra değeri gereğinden fazla düşecektir. Bu noktada esnafımızın korunması gerekir. Bunun için önlem alınmalı. Diğer yandan 3 bin 300 dolar olan makine kiraları 3 bin 50 dolara düşürüldü. Daha önce bayilerimizden alınan 3 bin 300 dolardan 250 dolar bayilerimize iade edilmesi gerekirken şimdi bu paranın iadesi yapılmadan 3 bin 50 dolar talep edilmesi esnafımızı zora sokmaktadır. Ödenmiş bir bedelin ikinci kez istenmesi hem etik değil hem de doğru bir uygulama değildir. Esnafımız 250 dolar geri beklerken, şimdi 3 bin 50 dolar istenmesi esnafımızı zora sokmaktadır. Her geçen gün artan işsizler ordusuna yenilerin eklenmemesi için kar marjlarına ilişkin haklar da geri verilmeli. Ülke genelinde 6 bin bayimizi ve aileleri mağdur olmamalı. Gençlik ve Spor Bakanımız ve aynı zamanda Spor Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu başkanı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destek vermesini arzu ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:10
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