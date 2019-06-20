TESK Başkanı Palandöken: “Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin coğrafi konumu ve doğal güzellikleri yaz turizmi için cazibe merkezi oluşturuyor. Ancak turizmi sadece deniz, kum ve güneşten ibaret görürsek dünyadaki turizm pastasından hak ettiğimiz payı alamayız. Turizm gelirlerimizi artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız” dedi.

Sağlık turizminde 2019 yılı için 7 milyar dolarlık gelir beklendiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen bir turist, konaklama, gezme ve kişisel harcamaları da dahil yaklaşık 8 bin dolarlık döviz bırakıyor. Ülkemize 2014 yılında 400 bin sağlık turisti gelirken, 2018’de sağlık turisti sayısı yüzde 87 artışla 750 bin oldu. Sağlık turistlerinden 2014’te 3,2 milyar dolar gelir elde edilirken, 2018’de yüzde 56 artışla 5 milyar dolar gelir elde ettik. Dünyada sağlık turizminde 5’inci sırada yer alıyoruz ancak turist sayımız artmasına rağmen sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir aynı oranda artmadı. 2019’da beklenen 1 milyon sağlık turisti ve 7 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşmak stratejiler geliştirmeli ve tanıtımı artırmalıyız. Türkiye yalnızca denizi ve sahilleri ile akıllarda kalmamalı. Sağlık turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız” diye konuştu.

“Kongre turizminde yeniden yükseliş trendine geçmeliyiz”

Ülkemizin özellikle kongre ve toplantı turizminde büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Palandöken, “Sektör temsilcilerine göre kongre turizmi için gelen turistler normal turistlerden 4 kat daha fazla para harcıyor. Dünyanın dört bir yanında her yıl düzenlenen kongre ve toplantılara bakıldığında ülkemiz çok büyük bir potansiyele sahip. Geçmiş yıllarda İstanbul kongre turizminde Avrupa şehirlerinin büyük bir çoğunluğunu geride bırakıp ilk 10 kent arasına girmişti. Ancak bölgesel siyasi gelişmelerden kaynaklı olarak son yıllarda kongre turizminde büyük bir gerileme yaşadık. Sadece İstanbul değil, tüm şehirlerimiz kongre turizminden hak ettiği payı almalı. Özellikle kongre ve toplantılar için ülkemize gelen turistleri diğer turizm alanlarına yönlendirerek kongre ve toplantı turizminden tüm işletmelerin, esnafın ve ekonomimizin faydalanması için çalışmalar yürütmeliyiz. Turizmi yılın her sezonu canlı tutmalıyız” şeklinde konuştu.