0553 313 94 23

TESK Başkanı Palandöken: “Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin coğrafi konumu ve doğal güzellikleri yaz turizmi için cazibe merkezi oluşturuyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:32
TESK Başkanı Palandöken: “Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin coğrafi konumu ve doğal güzellikleri yaz turizmi için cazibe merkezi oluşturuyor. Ancak turizmi sadece deniz, kum ve güneşten ibaret görürsek dünyadaki turizm pastasından hak ettiğimiz payı alamayız. Turizm gelirlerimizi artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız” dedi.


Sağlık turizminde 2019 yılı için 7 milyar dolarlık gelir beklendiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen bir turist, konaklama, gezme ve kişisel harcamaları da dahil yaklaşık 8 bin dolarlık döviz bırakıyor. Ülkemize 2014 yılında 400 bin sağlık turisti gelirken, 2018’de sağlık turisti sayısı yüzde 87 artışla 750 bin oldu. Sağlık turistlerinden 2014’te 3,2 milyar dolar gelir elde edilirken, 2018’de yüzde 56 artışla 5 milyar dolar gelir elde ettik. Dünyada sağlık turizminde 5’inci sırada yer alıyoruz ancak turist sayımız artmasına rağmen sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir aynı oranda artmadı. 2019’da beklenen 1 milyon sağlık turisti ve 7 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşmak stratejiler geliştirmeli ve tanıtımı artırmalıyız. Türkiye yalnızca denizi ve sahilleri ile akıllarda kalmamalı. Sağlık turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız” diye konuştu.



“Kongre turizminde yeniden yükseliş trendine geçmeliyiz”


Ülkemizin özellikle kongre ve toplantı turizminde büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Palandöken, “Sektör temsilcilerine göre kongre turizmi için gelen turistler normal turistlerden 4 kat daha fazla para harcıyor. Dünyanın dört bir yanında her yıl düzenlenen kongre ve toplantılara bakıldığında ülkemiz çok büyük bir potansiyele sahip. Geçmiş yıllarda İstanbul kongre turizminde Avrupa şehirlerinin büyük bir çoğunluğunu geride bırakıp ilk 10 kent arasına girmişti. Ancak bölgesel siyasi gelişmelerden kaynaklı olarak son yıllarda kongre turizminde büyük bir gerileme yaşadık. Sadece İstanbul değil, tüm şehirlerimiz kongre turizminden hak ettiği payı almalı. Özellikle kongre ve toplantılar için ülkemize gelen turistleri diğer turizm alanlarına yönlendirerek kongre ve toplantı turizminden tüm işletmelerin, esnafın ve ekonomimizin faydalanması için çalışmalar yürütmeliyiz. Turizmi yılın her sezonu canlı tutmalıyız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:32
  1. kültür
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke Lloyd’tan Uluslararası Yayın
    1. Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke..
    2. İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva..
    3. Aynı evde yaşayıp farklı dili..
    4. Çocuklarımızı Kur'an ahlakı ile..
    5. Uzungöl değil çamurgöl
    6. Manisa’da başarılı öğrencilere..
    7. Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
    8. Kırklareli Valiliği ve DeFacto..
    9. Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat..
    10. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi..
    11. Dışişlerinden Dünya Mülteciler Günü..
    12. Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3..
    13. Şırnak'taki komando taburlarına..
    14. Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar..
    15. Kocasinan’da geleceğin ressamları..
    16. 12 kişinin öldüğü tekne faciası ile..
    17. Tekirdağ'da karı koca başlarından..
    18. Genelkurmay çatı davasında karar..
    19. Altındağ’da topyekün denetim
    20. Metruk binada yakalanan şahısların..
    21. Kula’da motosiklet denetimleri..
    22. Çatı davasında 'Fetullah Gülen' detayı!
    23. ALS hastalığı erkeklerde daha çok..
    24. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    25. Potada şampiyon belli oluyor
    26. Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi
    27. Yuvadan düşen yavru serçeler için..
    28. Çevreciler Datça kıyılarındaki..
    29. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik..
    30. Türk Kızılay’ı bağışcılarına madalya
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır