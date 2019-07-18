"Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte uluslararası daha çok organizasyon yapılması gerektiğini belirterek, "Bizim bölge müsabakaları değil Avrupa ve Türkiye organizasyonlarını daha fazla yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin en iyi tesisleri bizde, kullanmazsak çürür gider." dedi.

Kentteki kurum müdürleri ve ilçe kaymakamlarıyla Valilik'te düzenlenen "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuşan Vali Memiş, Erzurum'un kamu kaynaklarından yeterli payı alan bir kent olduğunu söyledi.

Kentte özellikle spor alanında iyi tesislerin bulunduğunu ifade eden Memiş, "Spor tesislerimiz çok güzel ve iyi organizasyonlar yapıyoruz ancak daha büyük çaptaki organizasyonlarda gerekirse profesyonel firmalardan yararlanmamız gerekiyor. Bütün bu imkanları vatandaşların hizmetine daha fazla sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Memiş, birçok ülke takımı sporcularının kente gelerek kamp yaptığın hatırlatarak, bu takımların kentteki otellerde kalarak Erzurum'a önemli ekonomik katkılar sağladığını dile getirdi.

Kentte önemli spor tesislerinin bulunduğuna işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bizim bölge müsabakaları değil Avrupa ve Türkiye organizasyonlarını daha fazla yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin en iyi tesisleri biz de, kullanmazsak çürür gider. Güzel şeyler yapıyoruz ama daha profesyonelce hareket ederek şehri daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor."

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Çifte Minareli Medrese'de devam eden restorasyon çalışmalarının bitmek üzere olduğunu anlatan Memiş, "Beklentileri karşılamak lazım. Özellikle rehber işini halletmemiz gerekiyor. Medrese gibi tarihi mekanlar bizim için çok önemli ve sokakta bir tane izmarit çekirdek kabuğu olmaması lazım çünkü buralar bizim vitrinimiz." ifadelerini kullandı.