0553 313 94 23

Tesis sorumlusu boş zamanını futbola ve hayvanlara ayırıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde tesis sorumlusu olarak görev yapan Ayhan Hotan, boş zamanlarını futbola ve hayvanlara sahip çıkarak değerlendiriyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:08
Tesis sorumlusu boş zamanını futbola ve hayvanlara ayırıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde tesis sorumlusu olarak görev yapan Ayhan Hotan, boş zamanlarını futbola ve hayvanlara sahip çıkarak değerlendiriyor.


Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde tesis sorumlusu olarak görev yapan 52 yaşındaki Ayhan Hotan, işinden kalan boş zamanını spora ve hayvanlara ayırıyor. Amatör kulüplerde antrenörlük yapan Ayhan Hotan, doğa da aç kalan kuşlara sahip çıkmak amacıyla kafes yaptı. Hotan, sokaktan topladığı kullanılmayan ahşap parçalarından kafes yaparak tesisin önünde boş bir yere kodu.Futbol adamı Ayhan Hotan’ın bu anlamlı davranışının üzerine tesiste spor yapmaya gelen sporcular kafase yem koyarak destek verdi.


52 yaşındaki futbol adamı Ayhan Hotan, futbolu ve hayvanları çok sevdiğibi söyleyerek, ’’Ben zaten futbolun içerisinden geldim. Boş zamanlarımda amatör kulüplerde antrenörlük yapıyorum. Sokak hayvanlarını da çok seviyorum. Onlar içinden elimden geldiğincebirşeyler yapmak işstiyorum. Daha önce tesisin önünde araba çarpan kedinin yavrusuna sahip çıkarak büyüttüm. Şimdi de kuşlar için ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma kafes yapmak geldi. Sonra da dışarıdan topladığım ahşap parçalardan kafes yaparak tesisin boş bir yerine koydum. Sağolsun sporcularımız da yem koyarak hayvanlara sahip çıktılar’’dedi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'den korkmaya başladılar"
    1. "Türkiye'den korkmaya başladılar"
    2. Almanya itiraf etti: Askeri müdahale..
    3. Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti
    4. Tesis sorumlusu boş zamanını futbola..
    5. Futbol aşkı soğuk dinlemedi
    6. Adana'da trafik kazası: 1 ölü
    7. Cumhurbaşkanının Ereğli sevgisini bir..
    8. Bediüzzaman Said Nursi'nin bilinmeyen..
    9. İzmir'de cinayet
    10. Metin Külünk: Onlar izin vermeyecek
    11. Başkent’te hırsızlara operasyon
    12. Aydın'daki cinayet
    13. Gecenin karanlığını aydınlatan alevler..
    14. GÜNCELLEME - Londra'da yeni referandum..
    15. Kastamonu'da korkunç kaza! Uzman..
    16. Van’da bir markete molotoflu ve ses..
    17. "Günün 24 saati, birlikte huzur içinde..
    18. Güneydoğu'da aşiretlerden birlik çağrısı
    19. Sürüklenen lastik bottaki 55 göçmen..
    20. Mansur Yavaş hologram miting yaptı
    21. Basketbol: Toplu sonuç
    22. Uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına..
    23. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    24. Etiyopya Hava Yolları New York Times..
    25. Atalay: “Altay tankının hisselerinin..
    26. Cezayir'de muhalefetten yeni yol..
    27. Kamışlı’daki kutlamanın yorgun..
    28. Galatasaray'ı karıştıran 'taciz'..
    29. Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları
    30. Mahir Ünal: “Recep Tayyip Erdoğan’a..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok