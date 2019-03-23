Tesis sorumlusu boş zamanını futbola ve hayvanlara ayırıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde tesis sorumlusu olarak görev yapan Ayhan Hotan, boş zamanlarını futbola ve hayvanlara sahip çıkarak değerlendiriyor.

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde tesis sorumlusu olarak görev yapan 52 yaşındaki Ayhan Hotan, işinden kalan boş zamanını spora ve hayvanlara ayırıyor. Amatör kulüplerde antrenörlük yapan Ayhan Hotan, doğa da aç kalan kuşlara sahip çıkmak amacıyla kafes yaptı. Hotan, sokaktan topladığı kullanılmayan ahşap parçalarından kafes yaparak tesisin önünde boş bir yere kodu.Futbol adamı Ayhan Hotan’ın bu anlamlı davranışının üzerine tesiste spor yapmaya gelen sporcular kafase yem koyarak destek verdi.

52 yaşındaki futbol adamı Ayhan Hotan, futbolu ve hayvanları çok sevdiğibi söyleyerek, ’’Ben zaten futbolun içerisinden geldim. Boş zamanlarımda amatör kulüplerde antrenörlük yapıyorum. Sokak hayvanlarını da çok seviyorum. Onlar içinden elimden geldiğincebirşeyler yapmak işstiyorum. Daha önce tesisin önünde araba çarpan kedinin yavrusuna sahip çıkarak büyüttüm. Şimdi de kuşlar için ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma kafes yapmak geldi. Sonra da dışarıdan topladığım ahşap parçalardan kafes yaparak tesisin boş bir yerine koydum. Sağolsun sporcularımız da yem koyarak hayvanlara sahip çıktılar’’dedi