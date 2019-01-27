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TESFED Zula Türkiye Kupası'nın şampiyonu Galatasaray Espor

- Galatasaray Espor, finalde Gamers of Future'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu

27 Ocak 2019 Pazar 17:24
TESFED Zula Türkiye Kupası'nın şampiyonu Galatasaray Espor


İSTANBUL (AA) - Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Zula Türkiye Kupası'nı finalde Gamers of Future'yi 3-1 yenen Galatasaray Espor kazandı.

İstiklal Caddesi'ndeki Nonstop Zula Espor Merkezi'nde 16 takımın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Kupası'nın final maçı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Çok fazla izleyicinin takip ettiği final maçında büyük bir çekişme yaşandı. İlk iki oyunu Galatasaray Espor kazanırken, üçüncü oyunu alan Gamers of Future şampiyonluk yarışına tutundu. Çekişmeli geçen son oyunu da kazanan sarı-kırmızılılar, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

TESFED Zula Türkiye Kupası'nın üçüncüsü Oyun Hizmetleri, dördüncüsü ise İstanbul Espor Kulübü oldu.

Şampiyon Galatasaray Espor, 80 bin lira ödülün sahibi olurken, ikinci Gamers of Future 50 bin lira elde etti.

Final maçından sonra düzenlenen törende Galatasaray Espor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir ile InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp verdi.


- Özdemir: "Çok güzel bir katılım vardı"


TESFED Başkanı Özdemir, organizasyondan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir katılımla güzel bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Şampiyon olan Galatasaray Espor'u tebrik eden Özdemir, "Çok güzel bir katılım vardı. Gençler sabahın erken saatlerinde buraya gelerek hem maçları izledi hem de sosyalleşti. Bu aslında bir oyun firmasıyla hayata geçirdiğimiz ilk etkinlikti. Bunun devamı da gelecek. Bu bir modelin temelini oluşturdu. 2019'da bu tip organizasyonları fazlasıyla yapacağız." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 17:24
  1. Alper Afşin Özdemir
  2. ESPOR
  3. Galatasaray Espor
  4. Gamers of Future
  5. TESFED Zula Türkiye Kupası

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