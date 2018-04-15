Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Açıköğretim sınavında tesettürlü öğrenciye skandal engelleme!

28 Şubatçıların Türkiye'yi içine düşürdüğü tesettür tartışması, bugün hala sürüyor. 28 Şubat darbecilerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günün ertesinde, yine tesettür tartışması yaşandı. Polis kontrolünden geçen tesettürlü öğrenci, sınav görevlisi öğretmenler tarafından sınav sırasında engellendi.

15 Nisan 2018 Pazar 20:10
Açıköğretim sınavında tesettürlü öğrenciye skandal engelleme!

Açıköğretim sınavı için İstanbul Bahçelievler'deki Kuleli Ortaokulu'nda sınava giren kapıdaki güvenlik güçlerinin kontrolünden geçmesine rağmen tesettürlü bir öğrencinin 'peçe taktığı' gerekçesi ile sınav sırasında sınav görevlisi öğretmenler tarafından rahatsız edilmesi tepki çekti.

SINAVI TAMAMLAMASINA MÜSAADE EDİLMEDİ

Sınav görevlisi bayan öğretmene kimliğini gösteren, peçesini de açarak kimliğini test etmesini isteyen öğrenci yine de rahatsız edilmeye devam edildi. Sınavdan erken çıkmak zorunda kalan öğrencinin ardından, tartışma yine sürdü.

Metro durağında başörtülü kadına alçak saldırı!

"NE OLDU" DEDİ, TUTANAK TUTTULDU

Bir başka öğrencinin kağıdını sınav görevlisine verirken sitemkar şekilde "ne oldu?" diye sorması üzerine, sınav görevlilerinin, bu öğrencinin de arkasından kağıdını işaretleyerek tutanak tuttukları iddia edildi.

PKK yanlısı Birgün yazarının 'başörtüsü' hazımsızlığı

SORUŞTURMA AÇILMASI BEKLENİYOR

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün, okul görevlilerini tespit ederek soruşturma açması bekleniyor. Arıca Anadol Üniversitesi'nin de, belirtilen okulda öğrenciler hakkında herhangi bir tutanak tutulup tutulmadığını, tutulmuş ise muhatapların imzasının alınıp alınmadığını soruşturması bekleniyor.

Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

"Bu kuduz ite sesini çıkarmayan bostan korkuluklarına yuh olsun!"

Mahir Ünal niye suskun? 

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 20:10
  1. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
  2. Açıköğretim sınavı
  3. Kuleli Ortaokulu

YORUM YAZ

  • 00000010 sa önce
    O zaman annen, bacın, aplan ...  Takmasın. Gerek Yok.
  • AbdülkerimAbdülkerim19 sa önce
    "Bacımın başörtüsüne el uzatılıyor" diye bağıranlar! Çocuklarınızın donuna el uzatılırken neden suskunsunuz?...
  • ayhan ayhan 20 sa önce
    ozaman kimliğe gerek yok herkes peçe takabilir ..
  • MüslümMüslüm22 sa önce
    Yokmu bir sütcü imam
  • AliAli22 sa önce
    OSYM bu tıp durumlar ıcın bır prosedur olustursa ıyı olur. Pecelı bır ogrencı kapıda bayan polıs memuru tarafından kapalı bır ortamda yuzune bakılarak sınav salonuna kabul edılmelı. Sunu da aklımızdan cıkarmamalıyız. Pece takarak tek bır ogrencı hıle yapsa, fatura tum pecelılere kesılır.Oyuzden polıse yardımcı olmak lazım. Kımse sıstemı ıstısmar edememelı. Kımsenın egıtım hakkı da elınden alınmamalı.
  • nuhnuh22 sa önce
    şerefsiz kafirler bunlar
  • saddisaddi22 sa önce
    PEÇE Mİ TAKMIŞ?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  1. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  2. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  3. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  4. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  5. Dortmund'da sakatlık şoku!
  6. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  7. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  8. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  9. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  10. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  11. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  12. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  13. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  14. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  15. Bursaspor hazırlıklara başladı
  16. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  17. Timsah çalışmalara hemen başladı
  18. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  19. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  20. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?