Açıköğretim sınavında tesettürlü öğrenciye skandal engelleme!

Açıköğretim sınavı için İstanbul Bahçelievler'deki Kuleli Ortaokulu'nda sınava giren kapıdaki güvenlik güçlerinin kontrolünden geçmesine rağmen tesettürlü bir öğrencinin 'peçe taktığı' gerekçesi ile sınav sırasında sınav görevlisi öğretmenler tarafından rahatsız edilmesi tepki çekti.

SINAVI TAMAMLAMASINA MÜSAADE EDİLMEDİ

Sınav görevlisi bayan öğretmene kimliğini gösteren, peçesini de açarak kimliğini test etmesini isteyen öğrenci yine de rahatsız edilmeye devam edildi. Sınavdan erken çıkmak zorunda kalan öğrencinin ardından, tartışma yine sürdü.

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"NE OLDU" DEDİ, TUTANAK TUTTULDU

Bir başka öğrencinin kağıdını sınav görevlisine verirken sitemkar şekilde "ne oldu?" diye sorması üzerine, sınav görevlilerinin, bu öğrencinin de arkasından kağıdını işaretleyerek tutanak tuttukları iddia edildi.

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SORUŞTURMA AÇILMASI BEKLENİYOR

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün, okul görevlilerini tespit ederek soruşturma açması bekleniyor. Arıca Anadol Üniversitesi'nin de, belirtilen okulda öğrenciler hakkında herhangi bir tutanak tutulup tutulmadığını, tutulmuş ise muhatapların imzasının alınıp alınmadığını soruşturması bekleniyor.

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