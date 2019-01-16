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Tesettüre girmişti... "Günah diye şarkı söylemeyi bıraktım"

Eski türkücü Güler Işık, bugün katıldığı bir TV programında, "Tesettüre girdikten sonra dinimizi öğrendim. Kadın sesi günah diye şarkı söylemeyi bıraktım." dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:41
Tesettüre girmişti... "Günah diye şarkı söylemeyi bıraktım"

Eski türkücü Güler Işık, Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Tesettüre girdikten sonra şarkı söylemeyi bırakan Işık, "Dinimizde kadın sesi günah o yüzden 3-4 yıldır şarkı söylemiyorum." dedi.

Rüyası çıktı

Göğüs kanserini yenen Güler Işık şunları söyledi:

"Göğüs kanserini yenen o süreci yaşayanlara Allah şifalar versin. Sanatçısın bir de saçın, kaşın, kirpiğin hep dökülüyor. Beni inanılmaz etkiledi. Rüyamda koltuk altımdan 3 tane böcekle her şeyin çıktığını gördüm. Umreden döndükten sonra ameliyat olmam lazımdı doktoruma 'bende o hastalık gitti biliyorum dedim' Doktorum koltuk altı lenflerime bakmak istedi. Ameliyattan sonra kontrol edildiğinde 'süper süper süper hiçbir şeyin yok tertemizsin' dedi. Böyle geçip gitti. Umredeki yaşadığım şeyler Rabb'im herkese nasip etsin."

Günah olduğunu öğrenince şarkıcılığı bıraktı

Eskiden uzun saçlarıyla bilinen Güler Işık, tesettüre girmesiyle alakalı da şu ifadeleri kullandı:

"Benim zaten içimde olan bir şeydi. Ben dinimizi öğrendikten sonra kadın sesinin günah olduğunu öğrendim. İlahi de söyleyebilirsin ama yine halka açık değil. Ondan dolayı olmadı ve istemedim. 3-4 yıldır hiç şarkı söylemiyorum. Evde kendi kendime söylüyorum ama dışarıda söylemeyi hiç özlemiyorum.

"Dünyanın çok boş ve yapmacık olduğunu anladım"

Işık, "O dünyanın çok boş ve yapmacık olduğunu anladım. Eskiden konuştuğum kimse beni aramıyor. Allah onlara hidayet versin." diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:41
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  2. tesettür

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