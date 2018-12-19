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Tesettüre giren Gamze Özçelik, yardım için İdlib'e gitti... 'Kapanmak farz, Allah'ın emri' demişti

Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra mesleğini bırakan ve bir dernek kurarak kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, yardım için gittiği İdlib'te yürekleri ısıtan fotoğraflar paylaştı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:04
Tesettüre giren Gamze Özçelik, yardım için İdlib'e gitti... 'Kapanmak farz, Allah'ın emri' demişti

Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra mesleğini bırakan ve bir dernek kurarak kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, yardım için İdlib'e gitti.

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği organizasyonuyla İdlib'te yardım faaliyetlerinde bulunan Özçelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özçelik, fotoğrafına, "Her fotograf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü." notunu düştü.

'Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür'

Özçelik tesettüre girmeden önce, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini de kullanmıştı. Daha önce verdiği bir röportajda Özçelik, "Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:04
  1. gamze özçelik

YORUM YAZ

  • Nûnubi Nûnubi 1 sa önce
    İnşAllah samimi kalırsın bu şekilde devam edersin.
  • SınırsızSınırsız1 sa önce
    İlk yorumu ben yazayım hem de bir uyarı olur mahiyetinde Hanımefendi hakkında lütfen ileri-geri yazılar yazmayalım buna da müsade etmeyelim hem gerçekleri hem de kalpleri ancak Allah CC bilir onun için Hanımefendinin geçmişi ile ilgili yorumlar yapılmasın daha önce de Tuğçe Kazaz Hanımefendi hakkında birçok şey yazıldı yalan yapıyor vs hani o Hanımefendi kendi dediğinden beri tv de görünüyor mu hayır onun için gıybet etmek kötüdür

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