Tesettüre giren Gamze Özçelik: Yakın zamanda orada olacağım
Kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, yakın zamanda 'Umut Pınarları Su kuyusu'nun açılışına katılacağını açıkladı.05 Ocak 2019 Cumartesi 16:08
Tesettüre giren oyuncu Gamze Özçelik, yaptığı paylaşımla yakın zamanda Umut Pınarları su kuyularının açılışına gideceğini açıkladı.
Özçelik, bugüne dek yer aldığı sosyal sorumluluk projelerle kimsesizlere yardım edip onlara kucak açmıştı.
Gamze Özçelik, Instagram story'sinde yayınladığı paylaşımla 'Afrika' heyecanını dile getirerek yakın zamanda 'Umut Pınarları Su kuyusu'nun açılışında olacağını belirtti
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