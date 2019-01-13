Tesettüre giren Gamze Özçelik, insani yardım için Afrika'ya gitti

Başkanlığını Gamze Özçelik'in yaptığı Umuda Koşanlar Derneği üyeleri, 'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Kamerun'a hareket etti.

Su kuyuları için keşif yapılacak

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Çad aktarmalı olarak Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafçı Yavuz Atalay ile bazı gönüllüler yer aldı. 8 günlük gezide yeni açılacak su kuyuları için keşif yapacak dernek üyeleri, Çad'a geçerek, yardım faaliyetlerini burada da sürdürecek.

"Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim"

Gamze Özçelik, yola çıkmadan önce havaalanından yaptığı paylaşımda "Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim" notuyla duygularını dile getirdi.