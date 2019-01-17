Tesettürde ölçü nedir bilmek lazım

Fatih Kahraman

Tesettür deyince evvelemirde hemen akla bayanlar gelir. Peki, erkeklerde tesettür var mıdır? Gündemde tutuluyor mu, önemli mi, önemliyse ne kadar uyuluyor?

Yazın daha da belirginleşen tesettür meselesi nedense tek taraflı ele alınageldi. Yani sadece kadınların riayet etmesi gereken bir farizaymış gibi algılandı. Zira erkekler her nasıl giyinse de kimse onları pek kınamadı. Hanımların tesettürü de farzdan ziyade tarza dönüştüğünden ve dinî kaygılardan öte modaya uyumu önemsediğinden çok tartışılabilecek niteliktedir. Kendisini başkalarına gösterme saiki ve arzusuyla neredeyse evine zor giren ve çarşı pazar dolaşıp sükse yapan nice kapalılar diğer açık giyinenlerden daha çok dikkat çekmeye devam ederken vücut hatlarını tamamıyla belli edecek şekilde giyinmiş çıplaklara ne demek gerekir acaba?

Yüce Rabbimiz: “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik.)” (A’raf, 26) buyururken ey hanımlar demeyip, ”Ey Âdemoğulları!” demek suretiyle tesettürün müşterek olduğunu biz kullarına beyan etmiştir.

“Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle; erkeklerden kadınlara benzeyenler bizden değildir.” (Buhârî, Libas, 61)

“Ümmetimin son dönemlerinde giyimli, fakat çıplak birtakım kadınlar olacaktır. Bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır. Ancak onlar cennete giremez, cennetin kokusunu bile alamazlar.” (Ebu Davud Libas 125, Cennet 52) Bu ve benzeri hadisler bilinen şeyler de, erkeklerin tesettürüne ilişkin durum pek de konuşulmaz olmuş örneğin:

“Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır.” (Ebû Dâvûd. “Libâs”, 37; Dârekutni, 1, 230, 231) buyrulmuşken buna dışarıda, oyun oynarken, özellikle futbol oynarken uyulmadığı gibi plajlarda ise durum daha da vahimdir. Sanki normalmiş gibi davranılmaktadır.

Bilinmelidir ki tesettür sadece giyinmek değil aynı zamanda avret mahallinin belli edilmemesi anlamına da gelmektedir. Bu noktada hem kadınlar, hem de erkekler için dinen konulmuş bazı ölçüler vardır: Daracık pantolon giymek, dar kesim elbiseler, düşük kemerli veya tayt-streç tarzı kıyafetlerin yanı sıra yırtık pantolon giyme modası ile uygunsuz ve kadınsı görüntüler tasvip edilemez şekillerdir. Diz üstü şort giyinmek doğru değildir. Aynı zamanda göbeğin de kesinlikle görünmemesi gerekir.

Rengârenk ve şeffaf kıyafet giyinmek; tarz olarak kadınları çağrıştırması ve onlara ait takıların takılması da kişiliği zedeleyebilecek nitelikte olabileceğinden sıkıntılı bir durumdur. Altın ve ipek kullanımı da tesettür bağlamında değerlendirildiğinde, dinen kullanılmaları erkeklere haramdır.

Yabancılara öykünme, taklit ve benzeme konusu da dikkate şayandır. Üzerinde bazı yazı, resim ve şekiller olup da bilinçsizce kullanılan giysiler tesettür ve ibadet açısından uygun olmayan tercihlerdir.

“Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığırkuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar (bugün kamçı ve copların yerini artık ateşli silahlar almış ki, neredeyse herkes silahlı; canı sıkılan çok rahat bir şekilde insan öldürebiliyor) ve giyinmiş, çıplak kadınlar ki bunlar Allah’a itaatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Hâlbuki onun kokusu şu kadar uzak mesafeden duyulur.” (Müslim, Cennet, 53; Libas, 125)

Giyinmiş çıplaklar hakkında şunlar söylenmiştir: Allah’ın nimetinden giyinirler, şükründen çıplaktırlar. Elbise olarak giyiniktirler ancak hayır işlerinde, ahirete önem verme ve ibadetlere özen gösterme gibi işlerde çıplaktırlar.

Güzelliğini göstermek için bedenlerinin bir kısmını açarlar (ziynetlerini; gerdanlık, küpe ve bileziklerini herkes görebilir). İşte bunlar giyinik çıplaktır.

Vücudun iç kısmını belli eden elbiseler giyerler. Bunlar da giyinmiş çıplaklardır. Meyleden ve kendilerine meylettiren kadınlar da namuslarını korumak ve itaat anlamında Allah’tan yüz çevirenlerdir.

Giyindiği halde açık olan (teni gösteren ince elbise giyen vücutlarının bir tarafı tamamen açık kadınlar). Erkeklere olan meyillerini yansıtan veya omuzlarını sallayarak çalımlı yürüyen kadınlar (adım atışı, el kol hareketleri, sükseleri, kırıtarak ya da ses çıkaran topuklarıyla dikkatleri çekerek yol alanlar) de bu kategoriye dahil edilebilir denilmiştir.

Ölçü nedir diye kaynaklarımıza baktığımızda şunları söyleyebiliriz:

Belirlenen sınırları (yerleri) örtecek büyüklükte olmalıdır; el, ayak ve yüz hariç bütün beden örtülmelidir. Vücut hatlarını gösterecek darlıkta olmamalıdır. Çok dar giyinen “giyinmiş çıplak” hükmündedir. Batı menşeli modaları takip edenler bu hallere düşmektedirler. Üstünde yazı, şekil ve resim olan başörtüler yakışıksızdır. Elbise bedeni göstermemelidir. Çok ince naylon ve şeffaf elbise giyenler de “giyinmiş çıplak” durumundadır.

Hadislerde yasaklanan bir başka kıyafet şöhret elbisesidir. Yani dikkatleri üzerine çekmek gayesini güden kıyafetler. İslam elbiseyi örtünmek için emrettiği halde günümüzde birçok çevreler elbiseyi örtünmeden çok dikkatleri üzerine çekme vasıtası olarak kullanıyorlar. Şu halde bu türe giren giyimler de giyinmiş çıplak manasına dâhildir. Allah ve Resulü ısrarla örtünün dediği halde, açılmadık yer bırakmayan bay ve bayanların sayısının hızlıca arttığı bir dünyada ilişkilerin sağlıklı olmasını beklemek beyhude olacaktır. Çok iyi günlerde yaşadığımız söylenemez. Rabbimizden niyazımız akıbetin hayr olmasıdır.