Tesettür düşmanı Boris'i karısı ve kızı da şutladı

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kendisi bakan olmadan evvel yazdığı çirkin şiir ve peçe düşmanlıği gibi kepazelikleriyle bilinen İngiliz Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson’ı, karısı ve kızının da def eylediği ortaya çıktı. Zamparalıklarıyla dillere düşen İngiliz Boris, karısı ve kızı tarafından da adam yerine konulmuyor.

DAHA ÖNCE DE AHLAKSIZLIKLAR YAPMIŞ...

İngiltere’nin gelecekteki başbakanı olmak hazırlıklarını sürdüren Boris Johnson’ın evinde bile tutulamadığı anlaşılıyor.

İngiliz Boris, daha evvel de ahlaksızlıklarıyla gündeme gelmiş, 2004’te yazar Petronella Wyatt ile ilişki kurarken 2010’da ise danışman Helen Macintyre’den veled-i zina edinmişti. Karısı tarafından bu tarihlerde de def edildiği halde bilahare geri kabul edilen Boris’in bu sefer hanımı tarafından kesin olarak kaleminin kırıldığı ve defterinin dürüldüğü iddia ediliyor.

KIZINDAN BORİS’E: “BENCİL UKÂLA”

İngiliz medyasına düşen haberde bildirildiğine göre 25 yaşındaki kızı Lara bir partide arkadaşlarına, annesinin onunla ilişkisini bitirdiğini ifşa ederken, Boris için “bencil ukâla” ifadelerini kullandı.

Boris’in bir arkadaşı da The Sun gazetesine, evliliklerinde gerginlik olsa da boşanma gerçekleşmeden ilişkilerinin bittiğini söyleyemeyeceğini, avukat karısının pek zeki olup Boris’in siyasi hiç bir hususu ona danışmadan ele almadığını bildirdiği görülüyor.

Ayrıca Boris Johnson’un yakınları olan milletvekillerinin de, onun birçok kadınla düşüp kalkmasının parti üyeleri arasında çok iyi bilindiğini ifade etmeleri de dikkat çekti.

Boris’in karısını aldatarak yaptığı hıyanetlere rağmen 2008’de Londra belediye başkanı seçilmesi, 2012’de tekrar seçilmesi ve ardından da devletin en yüksek makamlarından biri olan dışişleri bakanlığına gelmesinde bir sıkıntı yaşamaması da, İngiliz seçmen ve siyasetinin durumunu göstermesi açısından pek çarpıcı bulundu.

BORİS’İN HAİNLİK KATALOĞU

Haberi veren İngiliz gazetelerinde Boris’in ahlaksızlığına dair dikkate şayan bir liste verildiği de görüldü.

Oxford Üniversitesinden sevgilisi Allegra Mostyn-Owen ile 1987’de evlenen Boris, 1993’te ondan boşandı. Sebebi ise onu, şimdiki karısı Marina Wheeler ile aldatmasıydı.

2004 yılında İşçi partisi tarafı ekâbirinden Lord Wyatt’ın kızı, gazeteci ve sosyetik yazar Petronella Wyatt ile 4 yıllık ilişkisi ayyuka çıktı. Böylece ortaya çıkan verilere göre ilk karısını 6 yıl içinde aldatan Boris’in çıtada ufak bir yükseltme yapıp ikinci karısına 7 yıl içinde ihanet ettiği görüldü. Çift, Boris İngiliz ünlü haftalık dergisi Spectator’da editör ve Petronell Wyatt da orada yazarken tanışmıştı. Bilahare Wyatt, bir sefer kürtaj yaptırdığını bir sefer de çocuk düşürdüğünü söylemişti.

AHLAKSIZ BAKAN!

2 yıl sonra Boris’in bu sefer de gazeteci Anna Fazackerley ile ilişkiye girdiği iddiası gündeme düştü. Boris, kadını Londra’daki dairesine bırakırken görülmüştü.

Karısı tarafından evden dehlenen Boris, daha sonra bir şekilde aralarını düzeltmiş ve siyasette de yükselerek Londra Belediye başkanlık makamına oturmuştu.

Fakat yerinde bir türlü duramayan İngiliz Boris, 1 yıl sonra sanat danışmanı Helen Macintyre ile ilişkiden veled-i zina edinmişti. Bunun üzerine bir kez daha evden kovulan Boris ile alakalı, ilişkide bulunduğu kadınlardan Wyatt’ın 2016’daki makalesinde söyledikleri de dikkat çekmişti. Buna göre Boris, Türk atalara sahip olmaktan “aşırı derecede” gururluydu ve çokeşlilik fikri bu doğululuktan geliyordu...

Böylece tüm ahlaksızlık ve karaktersizliğinin yanı sıra, ilmi bütün tarih araştırmaları Osmanlı’da çokeşliliğin son derecede düşük olduğunu ortaya koyarken bir de Türk ataları bununla özdeşleştirmeye kalkmak devasa cehaletini de sergileyen İngiliz eski bakanın, kepazeliklerini daha hangi aşamalara taşıyacağı ve İngiltere başbakanlık makamını kapıp kapamayacağı merak ediliyor.