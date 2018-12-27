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Teşekkür sırrı

Gazetemiz okurlarından Ayşe Rânâ Uyar, "Teşekkür sırrı" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:52
Teşekkür sırrı

Ayşe Rânâ Uyar

Anladım ki, bütün evren aslında biz insanların rahatını sağlamak için yapılmış gibi gözüküyor. Çünkü hangi hayvana baktıysam, esas olarak insan hayatının devamı için çalışıyorlar.

Örneğin bal arıları kilometrelerce yolu kat ederek, en güzel çiçekleri gezerek, olağanüstü bir gıda olan balı yapıyorlar, fakat baktığımızda bu balı kendilerinden çok biz tüketiyoruz, kendilerinden çok bize faydaları var. Ya da koyun, keçi, inek gibi hayvanlar, dağları, ovaları dolaşıyorlar, fakat sonuçta öyle güzel bir süt içeceği yapıyorlar ki, yine kendilerinden çok bize faydalı, sonra ağaçlar; öyle meyveler veriyorlar ki, sanki sadece biz tüketiyoruz.

Peki, ama bütün bu güzellikleri bize sunan zat, bunu neden yapıyor?

Galiba bizi sevdiğini gösteriyor, iyi ama en basit bir şeyi bile bize veren kişiye teşekkür etmezsek ne kadar mahcup oluyoruz, acaba bütün evreni, hayvanları, otları, dağları, denizleri yaratarak bize sunan zat, bu sayede bizi sevdiğini göstermek istiyorsa, acaba bunun karşılığında bizim de onu sevdiğimizi göstermemiz, ona teşekkürümüzü sunmamız gerekmez mi?

Evet kesinlikle gerekir. Peki ama o zata karşı en güzel bir teşekkürü nasıl yapabilirim acaba?

Böyle bir teşekkürü nasıl yapabileceğimi öğrenebileceğim keşke bir kitap olsa, keşke bunu bana öğretecek bir öğretmen olsa…

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:52
  1. Ayşe Rânâ Uyar
  2. evren
  3. insan
  4. bal arıları

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