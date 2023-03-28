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Yemek Tarifleri Tescilli Maraş çöreği Ramazan sofraları için hazırlanıyor
Yemek Tarifleri

Tescilli Maraş çöreği Ramazan sofraları için hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:04:00 -
Tescilli Maraş çöreği Ramazan sofraları için hazırlanıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’taki depremlerin neden olduğu yıkıma rağmen esnaf, geleneksel lezzet Maraş çöreğini bu ramazanda da yöre halkıyla buluşturmak için çabalıyor.

Şehrin simgeleri arasında yer alan Maraş çöreği ustaları da yaşanan felaketin ardından ekmek kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Esnaftan bazıları ise yol kenarlarında kurdukları seyyar tezgahlarla satış yapıyor.

Kolay bozulmaması ve tok tutmasıyla dikkat çekiyor

Özel merdanelerden geçirildikten sonra taş fırınlarda pişirilen Maraş çöreği, kolay hazmedilmesi, bozulmaması ve tok tutması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Geçmiş yıllarda coğrafi işaret alarak tescil edilen Maraş çöreği, artan talep üzerine yumuşak, gevrek, tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü, pekmezli gibi çeşitleriyle üretiliyor.

Osmanlı'dan beri devam eden bir gelenek

Dede yadigarı mesleği 42 yıldır devam ettirdiğini belirten Ahmet Gürdal, “Maraş çöreği un, tuz, maya, çörek otu kullanılarak yapılıyor. Bunu başka yerde yapamazlar. Çünkü ocağı farklı, küreği farklı, merdanesi farklı. Hamuru farklı. Bunu hem yumuşak hem gevrek olarak yapıyoruz. Yumuşak olanlar mayalı, gevrek olanlar mayasız olan çörekler” dedi. Gürdal, Maraş çöreğinin Osmanlı döneminden bu yana kentte süregelen bir gelenek olduğunu, bu ürünün Ramazan Bayramı’nda çok tüketildiğini dile getirdi.

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