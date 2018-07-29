Tesbihin fiyatı dudak uçuklattı

Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor. Bir ağacın fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tesbihler 3-4 bin TL’den başlayan fiyatıyla alıcısını buluyor. Bursa’nın İznik ilçesinde 10 yıldır tesbihçilik yapan Fatih Erbabacan, “Bu damla kehribar, ağaç reçinesinden oluyor. Ağaçların dibinde toprağın altında binlerce yıl fosilleşiyor. Bu malzeme tek parça ve ne kadar büyük olursa o kadar değerli oluyor. Gramı 6-7 dolardan başlıyor. Kütlenin büyüklüğüne göre fiyatı da artıyor. Bundan yapılan tesbih, işçilik kalitesi güzel oluyorsa, 3-4 bin TL’den başlar ve daha yukarıları doğru gider. tesbihin çapına, boyuna göre değişir. Sıkma kehribar denilen suni malzemeler de var. Onlardan tabi çok daha ucuz oluyor. 30 TL’den başlıyor. En pahalı tesbih damla kehribardan yapılır. 10 bin dolara tesbih de bulunabilir. Malzeme, işçilik, fiyatı etkiliyor. Ne kadar nadir bulunan malzemeyse fiyat o kadar artıyor” dedi.

“Tesbihe değer veren en önemli şeylerden biri onun işçiliğidir”

Mehmet Erbabacan ise, “Biz burada hammaddenin en saf halinden en son tesbih haline gelene kadar bütün işlemlerini elle yapıyoruz. Her işte olduğu gibi bunda da hassas noktalar var. Güzel tesbih çıkartmak için her aşamasında dikkatli çalışmak gerekiyor. Birçok hammaddeden tesbih yapabiliyoruz. Bunu doğal kehribardan tutun da hayvansal maddelere kadar hepsinden tesbih olabiliyor. Ağaç ürünler var. Birçok ağaçtan da yapılıyor.Bir tesbihi değerli kılan unsurların başında eski olması gerekir. Mesela Osmanlı’dan kalma kehribar tesbihler vardır. Onlara değer katan antika olmasıdır. Bunun yanı sıra fil dişinden yapılan tesbihler kıymetlidir. tesbihe değer veren en önemli şeylerden biri onun işçiliğidir” diye konuştu.

Araba fiyatına tesbih

Araba fiyatına tesbih satıldığına da şahit olduklarını belirten Erbabacan, “Ama herkes için aynı değerde değildir. Meraklısı, bu işlerin hastası olanlar çok iyi paralara tesbih alıp, satıyorlar. El emeği ağırlıklı bir iş olduğu için, ne kadar işçilik kaliteliyse tesbih değerli oluyor. Biz de en kaliteli tesbihleri yapabilmek için kendimize hedefler koyduk. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin her yerine satıyoruz. Ankara, İstanbul, Kayseri ve Güneydoğu illerine gidiyor. Birçok ilde tesbih pazarının oluştuğu kahvehaneler var. Biz burada günde 100 tane tesbih üretebiliyoruz. Bu tesbihin işçilik ve modeline göre değişebilir. Ne kadar işçilik ağırlıklıysa daha az üretiriz. 40 TL’den başlar, üst sınırı yoktur. Meraklısına, işine göre fiyatlar yükseliyor” şeklinde konuştu.