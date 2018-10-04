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Tesbihçi Şükrü amcanın başından geçen müthiş olay! İşte ABD'li köşe yazarı böyle Müslüman oldu

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii önünde tesbih satan Şükrü amcanın başından geçen olayı anlattığı video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 21:29

 yeniakit.com.tr  özel 

Üsküdar iskele meydanında bulunan tarihi Mihrimah Sultan Camii önünde tespit satarak ekmeğini kazanan Şükrü amcanın çekilen videosu sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Konuştuğu İngilizce ile gençlere taş çıkartan Şükrü amca, videoda ABD'li bir köşe yazarının nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

Kur'an verdikten 6 yıl sonra Müslüman olarak döndü

6 yıl önce Kur'an ve Siyer-i Nebi verdiği Amerikalı'nın tekrar adını 'Selman' olarak değiştirerek döndüğünü ifade etti. 

"İçinizde yaşasaydım Müslüman olmazdım"

Amerikalı köşe yazarının Şükrü amcaya verdiği şu mesaj ise Müslümanların ne halde olduğunu gözler önüne serdi:

"Senin vermiş olduğun o kitapları inceledim ve Müslüman oldum. Ben köşe yazılarımla yüzlerce insan Müslüman oldu. Ama sizin içinizde yaşasaydım, sen bana 'Müslüman olur musun?' deseydin asla Müslüman olmazdım. Çünkü hiçbirinizin hayatının Müslümanlıkla hiç alakası yok."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 21:29
  1. Üsküdar
  2. Mihrimah Sultan Camii
  3. Şükrü amca

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