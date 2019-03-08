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Tes-İş Aydın kadınları unutmadı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Tes-İş Sendikası da kadınları bu özel günlerinde unutmadı.

08 Mart 2019 Cuma 16:22
Tes-İş Aydın kadınları unutmadı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Tes-İş Sendikası da kadınları bu özel günlerinde unutmadı.


Tes-İş Sendikası Aydın Şubesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla düzenlediği programda pasta kesildi, programa katılan kadınlara çiçek ve hediye takdim edildi.


Tes-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın programda yaptığı konuşmada, “8 Mart 365 günde sadece bir gün. Çok zor şartlar altında çalışan bayan arkadaşlarımız var. Ülkemizde kadınlarımızın her alanda özgür ve aktif olarak görev aldıkları gün ileri medeniyet seviyesine ulaşacağımız inancıyla, kadın ile erkeğin birbirine önce insan gözüyle baktıkları an bu günler anlamını bulacaktır. Unutulmamalıdır ki! Kadınlar sağlıklı olursa, aile sağlıklı olur. Kadın mutlu olursa aile mutlu olur. Kadın bilinçli olursa aile ve toplum bilinçli olur. Onun için kadınlarımızı, annelerimizi önemsiyoruz. Kadınlara değer vermeyen toplumların gelişmesi, mutlu ve huzurlu olması mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın gününü şahsım ve yönetim kurulum adına kutluyor, kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.


Programa Tes-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, yönetim kurulu üyeleri, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Ertürk ve kadın üyeler katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:22
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