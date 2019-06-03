Terzibaba Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'nda arife günü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



Kentte ramazan ayı boyunca oruç tutarak ibadetlerini yerine getirenler, arife günü yakınlarının kabirlerine giderek dua etti.



Kabir ziyaretleri çerçevesinde çok sayıda vatandaş da Terzibaba ile bazı İslam alimlerinin kabirlerinin bulunduğu Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'na geldi.



Bayram arifesinde Erzincan Belediyesi ile özel şirketlerin otobüs, midibüsleri ve kendi araçlarıyla türbe ve mezarlığa gelenler, yoğunluk oluşturdu.



Ziyaretçiler, türbeler ile yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu.



Erzincan Belediyesi Mezarlık Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla 20 personelle hizmet verdiklerini anlatarak, "Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'nı ziyarete gelen vatandaşlarımıza karşılama yapıp, mezarlarının yerlerini bilmeyenlere yardımcı oluyoruz. Sabah 08.00'den gün batana kadar hizmetlerimiz devam etmektedir." dedi.