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Terzi dükkanını kurşunladı

Antalya’da kimliği belirsiz bir şahıs, terzi dükkanını kurşunladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:19
Terzi dükkanını kurşunladı

Antalya’da kimliği belirsiz bir şahıs, terzi dükkanını kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlardan bir tanesi içeride bulunan kumaş standına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde Talip Gök isimli vatandaşa ait bir terzi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle caddeye gelen orta yaşlı bir şahıs, bir müddet yürüdükten sonra belinden çıkardığı tabancasını terzi dükkanına doğrultup iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi iş yerinin camını delip, içeride bulunan kumaş standına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Yarım saat sonra yakalandı


İş yerini kurşunlayan şahıs motosikletle bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarında şahsın eşkalini inceleyen polis, zanlıyı yarım saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:19
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