0553 313 94 23

Ters yöne giren araç trafiği felç etti

Lüleburgaz’da yanlış yöne giren bir araç trafikte kısa süreli felce neden olurken, çevredeki vatandaşlar sürücüye yardımcı olarak trafiğin akmasını sağladılar.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
Ters yöne giren araç trafiği felç etti

Lüleburgaz’da yanlış yöne giren bir araç trafikte kısa süreli felce neden olurken, çevredeki vatandaşlar sürücüye yardımcı olarak trafiğin akmasını sağladılar.


Lüleburgaz’ın en işlek caddelerinden birisi olan Fatih Caddesi’nde 34 CDC 692 plakalı bir araç ters yönden girdi. Yolun bir anlık boş olmasıyla Halk Eğitim Merkezi önüne kadar gelen araç, cadde üzerinde normal seyir halindeki araçların geçmesine engel oldu. Kısa süreli trafik sıkışıklığına neden olan araç sürücüsünü çevredeki vatandaşlar uyardı. Yol kısa süreli tıkanıklığın ardından tekrar açıldı.


Vatandaşlar Fatih Caddesi’nde bu tarz durumların çok olduğunu belirterek, “Tabela olmasına rağmen kimse dikkat etmiyor. Zaman zaman böyle durumlar yaşanıyor. Neyse ki kısa sürede çözüldü” dediler. Ayrıca bazı vatandaşlar, yol kenarında kaldırımın üzerine park eden araçların da yayalara büyük zorluk çıkarttığını belirttiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davasında karar
    1. Lise öğrencisinin trafik kazasında..
    2. AVM'lerdeki markalar ortak alan..
    3. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
    4. Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki..
    5. Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç..
    6. Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    7. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti..
    8. Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın..
    9. Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    10. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili..
    11. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön..
    12. GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun..
    13. 7 ayda 4 bin 300 hastaya anjiyografi..
    14. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    15. Tarihi kentlere "at sırtında seyahat"
    16. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    17. "Adana Lezzet Festivali" Akdeniz..
    18. Niğde’de masaj salonuna fuhuş..
    19. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    20. Adana’da "Nikah Turizmi"
    21. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    22. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    23. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    24. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    25. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    26. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    27. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    28. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    29. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    30. Süper Lig'de transfer bombası Radamel..
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!