Ters yöne dönen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Kırıkkale’de hafif ticari araç ile ters yola dönen yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de hafif ticari araç ile ters yola dönen yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Doğan idaresindeki 06 HB 1379 plakalı hafif ticari araç, bağlantı yolunda ters yola dönen Şeref Göloğlu’nun kullandığı AW HG 1549 plakalı otomobil ile çarpıştı. Trafik polisleri yolu tek taraflı trafiğe kapatarak, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıların çıkartılması için 112 ekiplerine destek oldu.

Çarpışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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