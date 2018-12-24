Kadıköy'de Kadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılar

İstanbul Kadıköy'de ters yönde ilerleyen ve üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Havada takla attı

Çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atan motosikletteki 3 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.