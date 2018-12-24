Kadıköy'de Kadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılar
İstanbul Kadıköy'de ters yönde giren motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki 3 kişi ağır şekilde yaralandı.24 Aralık 2018 Pazartesi 13:13
İstanbul Kadıköy'de ters yönde ilerleyen ve üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Havada takla attı
Çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atan motosikletteki 3 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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