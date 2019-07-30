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Ters yönde ilerleyen sürücüye ceza

Eskişehir’de D-200 çevre yolu üzerinde ters yönde ilerleyerek trafik kullarını alt üst eden araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından bin 2 lira para cezası kesildi.

30 Temmuz 2019 Salı 13:26
Ters yönde ilerleyen sürücüye ceza

Eskişehir’de D-200 çevre yolu üzerinde ters yönde ilerleyerek trafik kullarını alt üst eden araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından bin 2 lira para cezası kesildi.


Bursa-Ankara (D-200) çevre yolu üzerinde ters yönde seyir halinde görülen hafif ticari araç, yol üzerinde görevli polis ekiplerince fark edilerek durduruldu. Araç sürücüsüne yapmış olduğu kural ihlali doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu’nun 46. maddesi gereğince bin 2 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü sağlığı bakımından araç sürmesine bir engel olup olmadığının tespiti amacıyla, Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. ve bağlı yönetmeliğin 90. maddesi gereğince araç sürüsünün sürücü belgesine el konularak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:26
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