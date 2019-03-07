0553 313 94 23

Ters yola giren okul servisi tehlike saçtı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Osmaniye-Adana karayolu üzerinde karşı yönden gelen araçlara aldırmadan ters yönden ilerleyen okul servis minibüsü tehlike saçtı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:50
Ters yola giren okul servisi tehlike saçtı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Osmaniye-Adana karayolu üzerinde karşı yönden gelen araçlara aldırmadan ters yönden ilerleyen okul servis minibüsü tehlike saçtı.

 

Ana yol üzerinde ters yönden hızla ilerleyen minibüs şoförünün hem kendini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönden hızla giden okul servisi şoförü, bir kavşaktaki trafik ışıklarına da aldırmadan tekrar kendi şeridine girerek hızla ilerlemeye devam etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler sonrası şans eseri bir kaza olmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:50
  1. Osmaniye
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kooperatif kuruldu
    1. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    2. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    3. Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor,..
    4. Elektrik akımına kapılan bir kişi..
    5. Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına..
    6. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    7. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    8. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    9. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    11. 35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem..
    12. Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu..
    13. VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi..
    14. LeBron James, Michael Jordan’ı geçti
    15. Kanseri yenip yarı zamanlı girdiği..
    16. İŞKUR ve AYNADER iş birliğinde kadın..
    17. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    18. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    19. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    20. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    21. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    22. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    23. Kontrol için durdurulan kamyona..
    24. Cenevre’de teknoloji yarışı
    25. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    26. Yaşar ve Yavaş 117 hemşehri derneği ve..
    27. Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine..
    28. Belediye Başkanı Fatma Şahin’den 8..
    29. Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e gidiyor
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak