Ters şeritte giden tır, yürekleri ağızlara getirdi Hatay’da karayolunda ters istikamette ilerleyen tır, yürekleri ağızlara getirdi.

Hatay’da karayolunda ters istikamette ilerleyen tır, yürekleri ağızlara getirdi. Kazaya davetiye çıkaran tır sürücüsü, dakikalarca ters şeritte ilerledi.

Olay, İskenderun-Adana karayolu İskenderun Limanı mevkisinde meydana geldi. Amatör kameralarca anbean kaydedilen görüntülerde, bir tır sürücüsü dörtlüleri yakarak dakikalarca ters şeritte ilerledi. Kazaya davetiye çıkararak karşı yönden gelen tır sürücüsünü fark eden araç sürücüleri yavaşlayarak sağ şeritten ilerledi.

Olayda şans eseri kaza meydana gelmezken tır sürücüsünün bir süre sonra döner kavşaktan kendi şeridine geçtiği öğrenildi.

Trafik ekipleri ortaya çıkan görüntüler sonrası inceleme başlattı.

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