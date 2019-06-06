0553 313 94 23

Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası

Tunceli’de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 23:18
Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası

Tunceli’de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.


Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü’ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti. Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.


Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valiliği talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan 3 kişiye kişi başı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uyguladı.


Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ovacık’ta koruma altında,endemik ters laleleri koparan 3 şahıs bugün talimatımızüzerineDoğa Koruma ve Milli Parklar ile İl Jandarma Komutanlığımızcatespit edilmiş, her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:18
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli’de böyle görüntülenmişlerdi... 180 bin TL idari para cezası verildi
    1. Tunceli’de böyle görüntülenmişlerdi.....
    2. Dubai’de turist otobüsü tabelaya..
    3. Kontrolden çıkan araç taksiye çarpıp..
    4. Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye..
    5. A Milli Kadın Basketbol Takımı..
    6. Trafik kontrolünde aracında Hint..
    7. Şelalede ayağı kırılan kadını ekipler..
    8. Kante, Türkiye maçında yok
    9. Ramil Guliyev dördüncü oldu
    10. Ay-yıldızlılarda Fransa maçı..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde..
    12. Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti
    13. Fransa’da Kante şoku yaşanıyor
    14. Binali Yıldırım: Ortak yayınımız kesin..
    15. Kante, Türkiye maçında yok
    16. Feribotta parmağı koptu
    17. "Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye..
    19. Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük
    20. Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu