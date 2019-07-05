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Ters dönen araç içinde sıkışan iki kişi kurtarıldı

Balıkesir Bursa kara yolunda meydana gelen kaza sonucu ters dönen araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:19
Ters dönen araç içinde sıkışan iki kişi kurtarıldı

Balıkesir Bursa kara yolunda meydana gelen kaza sonucu ters dönen araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Balıkesir Bursa yolu vergi denetim kavşağında meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Balıkesir Bursa karayolunda seyretmekte olan M.T yönetimdeki 10 V 5561 nedeni bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü M.T ve eşi M.T yaralı olarak kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:19
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