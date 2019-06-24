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Ters devrilen traktörün üstünden atlayan kişi son anda kurtuldu

Kırıkkale’de ters dönen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:09
Ters devrilen traktörün üstünden atlayan kişi son anda kurtuldu

Kırıkkale’de ters dönen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, devrilen traktörü olay yerinden kaldırmak için dakikalarca çaba sarf etti.


Kaza, Kırıkkale’de Bağlarbaşı Mahallesi 905. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Yıldırım (60), 19 SE 531 plakalı traktörü ile rampa yukarı çıkmak isterken bir anda kontrolü kaybedip direksiyonu kırması sonucu römorklu traktör ters devrildi. O sırada ters dönen traktörün üstünden atlayan Yıldırım, altında kalmaktan son anda kurtuldu. Atladığı sırada kafasını yere çarpan Yıldırım, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri burada yaptığı ilk müdahalenin ardından Yıldırım’ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Yıldırım’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.


Çekici ekipleri ters dönen traktör ile römorkunu yolun ortasından kaldırmak için dakikalarca çaba sarf etti. Römork bağlantı aparatı traktöre sıkışmasından dolayı her türlü teknik çalışması yapan ekipler, zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Traktörün aküsünden çıkan dumanı gören vatandaşlar hemen bahçe hortumunu alarak ufak çaplı çıkan ateşi söndürdü. Daha sonra akünün elektrik kabloları çıkartılarak akü söküldü. Römork tek çekici ile çıkartılamayınca bu kez ikinci bir çekici daha çağrıldı. Çekicinin çelik halatıyla römork kaldırılarak balyoz yardımıyla aradaki sıkışan bağlantı kopartıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:09
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