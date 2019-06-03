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Terpink yaylayasında bahar

Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Çamlı köyünün bin 900 rakımdaki Terpink yaylasında bahar mevsimi muhteşem bir görsel şölene sahne oluyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Terpink yaylayasında bahar

Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Çamlı köyünün bin 900 rakımdaki Terpink yaylasında bahar mevsimi muhteşem bir görsel şölene sahne oluyor.


Oltu’ya 25 kilometre uzaklıktaKırdağının eteklerinde olan Terpink yayla da karlar yavaş yavaş erirken karçiçekleri, tütiyler, sümbülelerin yanı sıra bir çok çiçeğinyeni açmaya başladığı yayla görenleri büyülüyor.


Oksijenin bol olduğu derelerden buz gibi suların aktığı yaylada kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.


Yaylayı ziyaret eden Fuat Demir, “Aşağı Çamlı yaylası Kıble pungarlarındayız. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Bir tarafta yem yeşil bir tarafta kar var. Türkiye sıcak havayı yaşarken bizbin dokuz yüz rakımda soğuk havayı yaşıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
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