MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörün olduğu yerde hak ve hürriyet olmaz, yaşanamaz. Terörün olduğu yerde barış, huzur, güvenlik, esenlik olmaz. Terörün olduğu yerde ekonomik kalkınma olmaz. Gençlerimize aş iş olmaz, istihdam olmaz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman'ın Artuklu Spor Salonu'nda düzenlediği "Büyükşehir Seçim Beyannamesi ve Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son 16 yılda sayısız projelere imza attığını söyledi.

AK Parti'nin, sloganların ve içi boş ideolojik tartışmaların partisi olmadığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"AK Parti çatışanların, yakıp yıkanların, çukur kazanların, hayatı insanlara zindan edenlerin partisi, gençlerin geleceğini karartan bir parti değildir. Tam tersi, AK Parti hizmet partisidir, demokrasiyi gerçek anlamda savunan hak ve hürriyetleri genişleten bir partidir. AK Parti ölümden yana değildir, hayattan yanadır. Yakmaktan yıkmaktan değil, inşa etmekten yanadır. İnşallah Mardin Büyükşehir Belediyemiz, AK Parti belediyeciliğiyle buluşacak."

- "Türkiye'nin istikrarını bozmaya çalışıyorlar"



Yılmaz, AK Parti'nin en büyük başarılarından birinin, vesayetçi sistemi tasfiye etmesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yeni sisteme geçtiğini, 15 Temmuz sonrası köklü değişikler yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Genel seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimimizi yaptık. Şimdi sıra yerel seçimlerde. Yerel seçimlerden sonra Allah'ın izniyle 4-5 sene artık seçim olmayacak. Bu dönem Türkiye için de bölgemiz için de ilimiz için de yeni bir değişim ve dönüşüm dönemi olacak. Yeni bir atılım ve reform dönemi olacak inşallah." ifadesini kullandı.

Son yıllarda birçok saldırıya maruz kaldıklarını, bütün terör örgütlerinin eş zamanlı saldırıya geçtiğini dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ ve bir yandan DHKP-C ve birçok terör örgütü. Ben çok açık ve net söylemek istiyorum, bu terör örgütlerinin hepsi aynı merkezden kontrol ediliyor. Adeta aynı şirketin bayileri ve şubeleri gibi çalışıyorlar. İsimleri farklı ama amaçları aynı. Türkiye'nin istikrarını bozmaya çalışıyorlar. Halka hayatı zehir etmeye çalışıyorlar. Demokratikleşmemizi engellemeye çalışıyorlar. Kalkınmamıza ket vurmaya çalışıyorlar. Terör örgütleri, demokrasinin de düşmanıdır, kalkınmanın da düşmanıdır. Terörün olduğu yerde hak ve hürriyet olmaz, yaşanamaz. Terörün olduğu yerde barış, huzur, güvenlik, esenlik olmaz. Terörün olduğu yerde ekonomik kalkınma olmaz. Gençlerimize aş iş olmaz, istihdam olmaz. Dolayısıyla terör örgütlerinin tasfiye edildiği, demokrasinin güçlendiği, hukukun güçlendiği bir ortamda Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz."

Yerel seçimlerde, Türkiye'nin istikrarının bozulması için gizli ve kirli ittifaklar oluşturulduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu ittifakların amacının Türkiye'yi tekrar farklı bir psikolojik atmosfere doğru sürüklemek olduğunu vurguladı.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman da gelecek nesillerin gurur duyacağı bir Mardin inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Çukur ve barikat dönemlerinde, hayatın bölge insanı için cehenneme çevrildiğini aktaran Kahraman, "Kandil'den atanan komitelerin bölgeyi yeniden yönetmelerine izin vermemeliyiz. Biz ortak toprakların, ortak duyguların bin yıllık çocuklarıyız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ise bölgede AK Parti ile huzur ve yatırımların arttığını kaydetti.