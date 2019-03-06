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"Terörün kökünü kurutma noktasına gelindi"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütleriyle de destekleyenlerle de mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:27
"Terörün kökünü kurutma noktasına gelindi"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütleriyle de destekleyenlerle de mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var." dedi.

Elvan, bir düğün salonunda düzenlenen Tarsus Belediyesi Hizmet Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı kapsamında ilçeye ve Mersin'e yapılacak projeleri el birliğiyle hayata geçireceklerini söyledi.

Tarsus'a önemli yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini anlatan Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaatın hızla sürdüğünü, en zor bölüm olan pistin bu ay sonunda tamamlanıp ilk uçağın ineceğini aktardı.

Elvan, tarım ve turizm alanında da çalışmaların yapıldığını ifade ederek, istihdamın artması için yeni organize sanayi bölgeleri kurulması adına önemli adımlar attıklarını hatırlattı.

Zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz, terör örgütlerini destekleyenlerle de mücadele ediyoruz. Bir tarafta bir terör örgütü... Bu terör örgütünü destekleyen ülkeler silah veriyorlar, para veriyorlar, maaşlı adam çalıştırıyorlar. Siz bir silah almak istediğinizde 'Efendim sana izin vermiyor, şu izin vermiyor, bu izin vermiyor' diyorlar. Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var. Bizim mücadelemiz bu bayrak, ay-yıldızlı al bayrak için olacak. Bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Mesele sen ben meselesi değil, mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselesi."

Elvan, ana muhalefet partisinin genel başkanının "YPG mi Türkiye'ye saldıracakmış?" dediğini anlatarak, birçok partilinin de YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade ettiğini söyledi.

- "Terörün kökünü kurutma noktasına gelindi"

Bir taraftan 30-40 yıldır PKK ile mücadele edildiğini diğer taraftan da silah sanayisinde gelişme gösterildiğinin altını çizen Elvan, terörün kökünü kurutma noktasına gelindiğini vurguladı.

Elvan, 31 Mart'ta tüm dünyaya "Bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü asla bozamazsınız. Sandık ne derse o olur." mesajı verilmesini istedi.

Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da Toroslar Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler yaptığını, şimdi de bu hizmetleri il geneline taşımak istediğini aktardı.

MHP'den yeniden aday gösterilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise görev sürecinde yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini anlattı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Tarsus Belediyesi ve kendisiyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:27
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