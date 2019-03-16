0553 313 94 23

"Terörün dini olmaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır"- "Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz"- "Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir"- "Ek göstergeyle ilgili de kapsamın herkesin tatmin olacağı bir çalışma, önümüzdeki dönemde Mecliste görüşülecek"

16 Mart 2019 Cumartesi 12:40
"Terörün dini olmaz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır." dedi.

Bakan Gül, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretindeki konuşmasında, Memur-Sen'in ülke genelindeki memurların hak ve özgürlük hakları konusunda önemli çalışmalar yürüten, her geçen gün büyüyüp gelişen bir sendika olduğunu belirtti.

Sendikanın Türkiye genelinde hangi sorun varsa bunların giderilmesi için katkı sunduğunu anlatan Gül, bu anlamda ülke genelinde önemli bir misyonu sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kamu çalışanlarına önemli haklar sağlandığını kaydeden Gül, "Bunlar aslında lütuf değildi. Ama daha önce hep ötelenen haklar, AK Parti hükümetleriyle yerine getirildi. Elbette ki daha yapılması gerekenler var. Bu hususta çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak ve özgürlüklerin korunması konusunda Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasi hayat, hep özgürlüklerin ve hakların genişlemeyi tercih etti. Hangi yaşam tarzını, inancı benimserse benimsesin herkesin inandığını yaşama özgürlüğü vardır. Başı açık da olsa örtülü de olsa nasıl istiyorsa öyle yaşaması devletin teminatı altındadır." diye konuştu.

Abdulhamit Gül, Türkiye'de bu özgürlük ve hakların korunmasını önemsediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Önceki anlayışta 'Şöyle giyinip böyle inanacaksınız' diye baskıcı anlayış hakimdi. Demokratik bir toplumun ve devletin kabul edemeyeceği şeyler yaşanıyordu. Milletin dediği şekilde irade olmalı. Temel fikir ve yol haritamız da budur. Toplu sözleşmeden tutun özlük haklarına kadar her şeyi daha ileriye götüreceğiz. Ek göstergeyle ilgili de kapsamın herkesin tatmin olacağı bir çalışma, önümüzdeki dönemde mecliste görüşülecek. İnşallah seçimden sonra bu konu kanunlaşacaktır."

- "Bu siyaset değil, ticaret olur"

İstikrarın önemine değinen Gül, "Hemen yanı başımızdaki Suriye'ye bakın. Toplu sözleşme olsa ne olmasa ne. Bağımsızlık her şeyden önemlidir. Memur-Sen'in de yaklaşımı budur. Önce ülkenin bir yerlere gelmesidir. Ali'nin veya Veli'nin değil, ülkemizin, şehrimizin daha iyi yerlere gelmesi temel hedefimizdir. Aksi takdirde zaten bu siyaset değil, ticaret olur. Türkiye'de istikrarlı bir yönetim, huzurlu bir yaşam, AK Parti'nin teminatıdır. Önümüzde bir seçim var. Türkiye artık bununla birlikte kalıcı bir istikrar dönemine resmen giriyor. Şimdi belediye başkanını seçeceğiz ve 4,5 yıl seçim yok. Bundan sonra geçim süreci var. Bizim bundan sonraki hedefimiz ülkemizi nasıl kalkındırırız olacak. Eskisi gibi ne zaman seçim olacak belirsizliği ortadan kalkmış olacak. Bu yüzden bizim dileğimiz özgürlüklerin, ekmeğimizin büyümesi için yerelle genel yönetimin uyumlu çalışmasıdır. Cumhur İttifakını da bu ilkelerle kurduk. Ülkemizi merkeze alarak bu ittifakı kurduk. İnşallah başta Gaziantep olmak üzere güzel sonuçlar da alacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, her zaman hak ve hakikatten yana olduklarını belirterek, "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır. Her vatandaşımızın sandığa yansıttığı iradesine saygı duyuyoruz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Ama temennimiz İnşallah milletimizin desteğinin sürmesi yönündedir." diye konuştu.

- Yeni Zelanda'daki terör saldırıları

Bakan Gül, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik terör saldırısını kınayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz camilerimize terör saldırısı gerçekleştirildi. Bunları şiddetle ve büyük bir üzüntüyle kınıyoruz. Bu terör hadisesi, tüm İslam ve insanlık alemine yapılmış bir saldırıdır. Bu İslam karşıtlığının bu noktaya gelmesinde batı medyası ve siyasetçilerinin sergiledikleri tutum ve dil etkili olmuştur. Sistematik bir şekilde İslam'a ve Türkiye'ye saldırılar devam ediyor. Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz. İslam 'Benden sana zarar gelemez' diyenlerin dinidir. 'Hoş geldin' diyenlere kurşunla cevap veren anlayış herkes tarafından kınanmalıdır. Bizim anlayışımızda terörün iyisi kötüsü olmaz, dini anlayışı olmaz. Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir. Umarım, bu saldırılar hiç bir şekilde hiçbir mabede karşı yeniden yaşanmaz. Tüm dünya İslam'a karşı çifte standardı görmektedir. Bu vesileyle İslam adını kullanarak veya başka dini istismar ederek yapılan saldırıları kınıyoruz."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha sonra AK Parti Gaziantep milletvekilleriyle Türkiye Kamu-Sen İl Başkanlığını ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:40
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Gaziantep
  3. HDP
  4. terör saldırısı
  5. Yeni Zelanda
  6. Yerel Seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı manifestoda çok ilginç ifadeler yer alıyor. Öyle ki İstanbul'da camileri, minareleri yıkmaktan, Ayasofya'yı
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    2. Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
    3. MÜSİAD İzmir İl Başkanı: İslam karşıtı..
    4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    5. Kaymakam sayesinde teknoloji..
    6. Aydemir’den islamofobi tepkisi
    7. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    8. Bağcılar Belediyesi'nin kekemelik..
    9. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    11. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    12. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    13. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    14. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını..
    15. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    16. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    17. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
    18. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    19. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
    20. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
    21. Tünel inşaatında göçük altında kalan..
    22. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin..
    24. Irak’ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu
    25. Altınok’un Kepez projeleri..
    26. Kuzey Irak'tan acı haber! 2 şehit
    27. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    28. Liseliler, otobüs duraklarını..
    29. Türkücü İsmail Türüt’ten Yeni..
    30. Bayraklı’da halk müziği konseri
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler