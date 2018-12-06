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Terörün Avrupa'da en çok gerilediği ülke Türkiye

Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsünün raporuna göre, Türkiye geçen yıl Avrupa’da terörün en çok gerilediği ülke oldu- Avrupa genelinde terör dolayısıyla yaşanan ölümler yüzde 75 oranında azalırken, Türkiye'de bu oran yüzde 81 olarak gerçekleşti

06 Aralık 2018 Perşembe 15:28
Terörün Avrupa'da en çok gerilediği ülke Türkiye

LONDRA (AA) - Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsünün (IEP) raporuna göre, Türkiye geçen yıl Avrupa’da terörün en çok gerilediği ülke oldu.

IEP’in “Küresel Terör Endeksi 2018” başlıklı raporunda, geçen yıl Avrupa genelinde terör dolayısıyla yaşanan ölümlerin yüzde 75 oranında azaldığı belirtilirken, Türkiye terörün en çok gerilediği ülke oldu.

Rapora göre Türkiye’de teröre bağlı ölüm sayısı 2016’da 659 iken, bu sayı 2017’de yüzde 81 oranında gerileyerek 123’e düştü.

Düşüşlerde Avrupa genelindeki terörle mücadele gayretlerinin etkili olduğu ifade edilen raporda, terör saldırılarındaki ölüm oranın da saldırı başına 1,23’ten 0,5’e düştüğü kaydedildi.

- En kanlı terör örgütü PKK

Küresel Terör Endeksi raporuna göre, geçen yıl Avrupa’daki en kanlı terör örgütü PKK oldu.

En kanlı terör örgütü sıralamasında PKK’dan sonra ikinci sırayı DEAŞ aldı.

DEAŞ kaynaklı terör saldırılarında 2016 yılında Türkiye’nin ardından en çok ölümün Fransa, Belçika ve Almanya’da yaşandığı hatırlatılan rapora göre, 2017’de ise teröre bağlı ölüm sayısı Fransa'da 7, Belçika'da 1 ve Almanya'da 2’ye düştü.

- Aşırı sağ terörü yükselişte

Küresel Terör Endeksi raporuna göre, teröre bağlı ölümlerde 2017'de dünya genelinde yüzde 27 düşüş gerçekleşirken, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da aşırı sağ siyasi gruplarla bağlantılı terör olaylarında artış yaşandı.

Bu bölgelerde 2013-2017 yıllarında aşırı sağla ve İslam karşıtlığıyla bağlantılı 127 terör saldırısında 66 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Teröre bağlı ölümlerin 2017'de 94 ülkede azaldığı, 46 ülkede ise arttığı belirtilen raporda, dünya genelinde en fazla 2014'te terör saldırılarının gerçekleştiği, terör kaynaklı ölümlerin son 3 yılda düzenli düşüş gösterdiği bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:28
  1. Almanya
  2. Avrupa
  3. Belçika
  4. deaş
  5. Ekonomi ve Barış Enstitüsü
  6. Fransa
  7. İngiltere
  8. Kürsel Terör Endeksi
  9. PKK
  10. türkiye

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